“Giro delle Fontane” da record, al traguardo Mamadou e la biellese Li Sacchi

Numeri da record per la corsa non competitiva tronzanese, il “Giro delle Fontane”, giunta alla sua nona edizione. Con 182 adulti e 23 bambini iscritti, ancora una volta, la manifestazione podistica si conferma il più partecipato evento sportivo del paese. Primi al traguardo dopo poco più di 6 chilometri di gara sono stati Yaya Mamadou (per il terzo anno consecutivo) del gruppo Podismo di Sera e Debhora Li Sacchi (già vincitrice della mezza maratona di Santhià e della Graglia-Oropa) per A.S.D. Olimpia Runners. Tra i gruppi ha primeggiato, come nel 2018, la Polisportiva Tronzano seguita da Podismo di Sera (sempre numerosa e presente sin dalla prima edizione) e la sorpresa esordiente del gruppo dei camminatori del Carnevale di Tronzano. Premiati anche i più giovani Tronzanesi a completare il percorso: Matilde Borro (2005) e Alberto Manzoni (2001). Sulla classifica parziale del Trofeo dei campanili 2019, grande presenza di Tronzanesi alla competizione (circa 80), che ha determinato il ribaltamento della classifica, che, a due tappe dalla fine, vede Tronzano saldamente in testa, Vercelli distanziata al secondo posto e Santhià subito dietro a completare il podio.

Organizzata da A.S.D. Olimpia Runners, con il patrocinio del comune di Tronzano e l’assistenza della Polizia Municipale, l’evento è stato supportato dalle altre associazioni operanti in loco tra le quali Polisportiva Tronzano, V.T.V. (Volontari Tronzano Vercellese), Nuovo Fiaschetto e gli Amjs d’la Tripa; queste ultime hanno gestito il “terzo tempo” con circa 200 pasti per atleti ed accompagnatori a base di bruschette e panissa, apprezzatissime da parte di tutti. Gli organizzatori, soddisfatti per la grande partecipazione ed il coinvolgimento della popolazione ringraziano le associazioni, i volontari, la polizia municipale e gli sponsor che con il loro impegno hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione, i cui proventi, come sempre, verranno destinati al supporto di chi opera per mantenere vivo il paese.