Alessia Gruppo da record ai campionati italiani di pesistica a Pavia

Alessia gruppo, da record. Si sono svolte a Pavia, presso il “PalaRavizza” le finali dei Campionati Italiani U15 m/f di pesistica olimpica. Per la Biogliopesi, sono salite in pedana, Alessia Gruppo e Noemi Rossetti, nelle categorie Kg 45, la prima e nella cat. Kg 59, la seconda. Da subito ci si è resi conto che non sarebbe stata una gara facile da affrontare, sia per il caldo afoso e sia per la qualità delle concorrenti, tutte atlete di ottimo livello. La prima atleta biogliese a competere è stata Alessia Gruppo, la più giovane in gara nella cat. Fino a kg 45, che si trovava ad affrontare atlete del 2005 e 2004. Alessia, Campionessa Italiana nella classe U13, affrontava la competizione con la giusta determinazione. Nell’esercizio di strappo si fermava a kg. 38 sbagliando, per un uso eccessivo di forza prima i 40 e poi i 42. Nello slancio la forza l’ha dosata, eccome: con la prova di partenza a kg 48 metteva un primo sigillo al primo Record Italiano di totale nella classe U13, cat. Kg. 45 e, non soddisfatta, migliorava in seconda prova sollevando kg. 50 e in terza prova a kg. 52. Alla fine della competizione il risultato sarà il seguente, 3^ classificata nell’esercizio di slancio e 3^ classificata nel totale ma, il risultato più eclatante è il record Italiano di Strappo, Slancio e Totale nello specifico con kg. 38, kg. 52, kg.90.

Bella gara anche per Noemi Rossetti, purtroppo non in splendida forma per uno stop medico preventivo, fortunatamente rientrato, che le ha fatto perdere una settimana di allenamento che, per atleti di alto livello è davvero tantissimo. Non per questo Noemi è salita in pedana demotivata, anzi. Nello strappo è stata superlativa conquistando tre alzate valide su tre a disposizione, rispettivamente con kg. 51, 53 e 55, suo nuovo personale. Nello slancio, purtroppo, si è fatto sentire il mancato allenamento e, anche se i tecnici, con grande professionalità hanno centellinato le forze dell’atleta il caldo ha fatto il resto. Ottima la partenza con kg. 63, portati “a casa” con facilità mentre il sollevamento riuscito con 65 kg. veniva giudicato nullo, probabilmente per una leggera distensione e complice la stanchezza, anche i 67 chilogrammi risultavano nulli. Peccato davvero. Non ci fosse stato questo stop forzato, molto probabilmente, oggi, saremo qui a narrarvi una gara diversa, ma, si sa, questo è lo sport.

Comunque, grazie al risultato finale, la Biogliopesi si è classificata al 6° posto della classifica finale femminile su oltre 30 società partecipanti. Alessia e Noemi, sono state “osservate speciali dallo staff Federale perché, entrambe sono state convocate ad un collegiale nazionale di valutazione a Roma, presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito all’interno della Cittadina Militare della “Cecchignola”che si svolgerà dall’8 al 18 luglio p.v. Tirando le somme, siamo davvero orgogliosi di queste due atlete, naturalmente senza dimenticare il resto della squadra: Benedetta Maroso, Emma Costa, Alessio Cantono e Emanuele Rossetti. Questo è il risultato di un grande lavoro, un lavoro partito dalla scuola primaria di Bioglio grazie ad un progetto patrocinato dall’istituzione comunale, lungimirante su quali possano essere i risultati sportivi e fisici su questi bambini e bambine che stanno diventando giovani uomini e giovani donne. La società, inoltre, desidera ringraziare tutti gli addetti ai lavori che si sono complimentati con i tecnici federali della Biogliopesi per l’ottimo lavoro iniziato cinque anni fa a Valle San Nicolao e dopo un paio d’anni fino a oggi, a Bioglio dove questa società si sente davvero benvoluta da tutta la comunità biogliese e ringraziamo anche l’ing. Fulvio Garbella Tavernin nostro interlocutore dell’azienda “MINERALI INDUSTRIALI Srl” per la fiducia riposta nei nostri ragazzi.