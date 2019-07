Insediato ufficialmente il Consiglio Regionale, Allasia nominato Presidente: "Sarà la legislatura dell'autonomia"

Questo pomeriggio si è insediata ufficialmente l'XI legislatura del Consiglio Regionale, guidata dal Presidente del Piemonte Alberto Cirio. A sedere nei banchi di Palazzo Lascaris 33 esponenti di centrodestra - compreso il governatore- 13 di centrosinistra e 5 del Movimento 5 stelle.

Con la totalità dei voti della maggioranza è stato eletto Presidente del Consiglio Regionale l'esponente della Lega Stefano Allasia. Nominati vice Presidenti i consiglieri di Forza Italia Franco Graglia (31 voti) e Mauro Salizzoni (18). Eletti Segretari del Consiglio Regionale Giorgio Bertola, Gianluigi Gavazza e Michele Mosca. "Questa sarà - ha detto Allasia, nel discorso di insediamento- la legislatura dell'autonomia che la precedente giunta ci ha negato".

"È necessario accelerare l' iter - ha aggiunto - sfruttando ogni opportunità che ci viene concessa. Chiederemo maggiore autonomia per inserirci in un percorso già iniziato da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna affinche' il Piemonte non sia piu' la regione fanalino di coda del Nord. Vogliamo - ha proseguito - che la nostra regione ottenga ciò che le spetta e che da troppo tempo non riusciamo piu' a far valere sui tavoli nazionali".

Allasia ha quindi spiegato che "su un tema così importante" sarà sua cura "proporre l' istituzione di una commissione speciale per l' autonomia ".

Da oggi siedono ufficialmente a Palazzo Lascaris per la Lega Stefano Allasia, Andrea Cerutti, Claudio Leone, Mauro Fava, Gianluca Gavazza, Valter Marin per la provincia di Torino; da Alessandria Giovanni Poggio; da Cuneo Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso; da Biella Michele Mosca; da Novara Riccardo Lanzo e Federico Perugini; da Vercelli Angelo Dago; dal Verbano Alberto Preioni.

Per Forza Italia varcano la porta di Palazzo Lascaris Paolo Ruzzola per Torino e Francesco Graglia da Cuneo. Per Fratelli d’Italia Paolo Bongioanni da Cuneo.Nella coalizione di centrosinistra per il Pd sono entrati in Consiglio Regionale: Sergio Chiamparino, Mauro Salizzoni, Daniele Valle, Monica Canalis, Alberto Avetta, Raffaele Gallo, Diego Sarno per la provincia di Torino; Maurizio Marello da Cuneo; Domenico Rossi da Novara; Domenico Ravetti da Alessandria.

Per i Moderati a Torino entra Silvio Magliano, per Leu Marco Grimaldi, Mario Giaccone per Chiamparino per il Piemonte del sì.Per il Movimento Cinque Stelle si sono insediati Giorgio Bertola, Francesca Frediani e Sarah Disabato per Torino; per Cuneo Ivano Martinetti e per Alessandria Sean Sacco.

A completare il consiglio regionale Alberto Preioni (Lega - VCO), Carlo Vercellotti (Forza Italia - Vercelli), Sara Zambaia (Lega -Torino), Letizia Nicotra (Lega - Novara), Maurizio Marrone (FdI - Torino), Alessandra Biletta (Forza Italia - Torino), Michele Mosca (Lega - Biella), Andrea Cane (Lega - Torino), Alessandro Stecco (Lega - Vercelli).