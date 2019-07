Borriana, l'opposizione di Fratelli d'Italia presenta due interrogazioni

"E' già cominciato il lavoro dell'opposizione del Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia presso il Comune di Borriana - esordisce il capogruppo Salvatore Tedesco - E' stato convocato un primo Consiglio Comunale che ha preso atto delle nomine di Sindaco e Consiglieri e delle prime sommarie interlocuzioni fra Primo Cittadino e Gruppo Consiliare per lo svolgimento dell'attività del Consiglio e dell'Ente Locale".

"Dall'analisi dei primi dati a cui abbiamo avuto accesso - prosegue il capogruppo - sono state già prodotte due interrogazioni di carattere differente. Una vuole conoscere i motivi che hanno portato il Comune di Borriana ad avere delle sofferenze nella riscossione della TARI e AFFITTI INSOLUTI nella misura di più di € 100.000,00 che per un bilancio di una piccola Amministrazione come la nostra è una cifra ragguardevole e si intende conoscere la modalità attivata per il recupera delle somme".

"La seconda interrogazione - conclude il capogruppo - riguarda il mancato rispetto delle norme legate alla pubblicizzazione dei dati reddituali del Sindaco nell'ottica di un'Amministrazione trasparente di cui all'art. 14 del D.Lgs 33/2013. Tale inadempienza risulta profondamente significativa sia perché non ottempera a norme di legge e in particolare non risponde alle esigenze del legislatore che richiede che il titolare di carica elettiva come il Sindaco sia trasparente nei confronti dei propri cittadini".

Entrambe le interrogazioni, presentate in data 21 giugno, saranno discusse nel prossimo Consiglio Comunale.

Questo il testo dell'interrogazione in materia di bilancio, firmata da Salvatore Tedesco, Giuseppe Birocco e Salvatore Petrantonio: "Premesso che dall'analisi del bilancio dell'Ente, risultano in sofferenza le seguenti voci: euro 84000 di tari non riscossa, ed euro 20000 di affitti insoluti; atteso che le cifre sopra esposte insistono, all'interno del complessivo riparto delle voci di entrata del bilancio in misura considerevole; considerato che questo debito potrebbe ricadere su tutti coloro che invece pagano regolarmente le bollette e se le sono viste aumentare; gli scriventi interrogano il Signor Sindaco e l'Assessore competente per sapere: da quanto tempo sono consolidate le sofferenze e da che periodo siano iniziate; quali sono state le azioni da parte dell'Amministrazione Comunale per recuperare il debito;q qualora tutte le iniziative di recupero anche coattivo siano state messe in atto, in quanto tempo si può' pensare di recuperare le intere somme?".

In merito all'amministrazione trasparente, il Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia presenta la seguente interrogazione: "Premesso che, in un'ottica di profonda riforma del rapporto tra le PP.AA. e il cittadino, negli ultimi anni sono state redatte norme che prevedono che le regole, le dinamiche, le attività degli Enti Locali nonché la verifica delle situazioni lavorative e reddituali degli eletti siano facilmente accessibili a tutti i cittadini; rilevato che Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 97/2016 ha definito l'obbligo da parte di ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale in una apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata: "Amministrazione Trasparente", i dati, le informazioni ed i documenti che riguardano diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale; la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni , allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L'impegno alla trasparenza concorre quindi alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino; considerato che risulta particolarmente innovativa la parte del Decreto Legislativo legato alla pubblicità di particolari dati di cui all'art. 14 dello stesso; evidenziato che nella sezione amministrazione trasparente del sito del Comune di Borriana, alla data odierna, oltre a essere non aggiornato il punto b, non risultano prodotti i dati di cui ai punti e,f,g dell'art. 14 del D.Lgs 33/2013, in particolare per la persona del Sindaco pro tempere; in un'ottica di perfezionamento delle richieste di legge, di rapporto diretto con il cittadino e anche al fine di evitare le sanzioni di cui all'art. 47; gli scriventi interrogano il signor Sindaco per sapere quale motivazione abbia impedito l'indicazione di tali dati e chiedono al signor Sindaco di procedere nel più breve tempo possibile e comunque nelle more previste dalla norma ad aggiornare il punto b di cui al Decreto Legislativo (curriculum), ed a trasmettere tutti i dati reddituali di cui ai punti da e a f del Decreto Legislativo con l'inserimento di tutti quelli mancanti dal 2014 ad oggi.".