Design e funzionalità, la casa a 360 gradi con EBI FOTOGALLERY

Martedì 25 giugno la Casa della Ceramica di Occhieppo Inferiore ha ospitato il primo di una serie di eventi stagionali esclusivi dedicati alle realizzazioni “su misura” per la casa con la partecipazione di diversi professionisti del settore. L’iniziativa è partita da Experience Biella Innovation, più semplicemente EBI, un'Associazione di professionisti, artigiani e commercianti biellesi, che nasce con l’idea di unire energie e passione per creare un moltiplicatore di possibilità lavorative, rilancio della territorialità e ricerca dell’innovazione. CASA 360°, evento dedicato alle realizzazioni e soluzioni “su misura” per la casa, ha visto coinvolti 10 diversi operatori del settore e circa 180 visitatori.

Tante sono state le idee e i suggerimenti per valorizzare la casa e renderla più accogliente e funzionale da parte dalla Casa della Ceramica. I partecipanti hanno mostrato grande interesse verso il partner dell’evento, Dormillo, che ha inaugurato proprio con questo evento l’apertura dello spazio espositivo presso la Casa Della Ceramica e vi attende da oggi tutti i giorni per provare il suo materasso posturale su misura e l’esclusivo cuscino in cirmolo. In molti hanno approfittato della preziosa consulenza del Dottor Sergio Casalone, Posturologo e Kinesiologo attivamente coinvolto nella fase di ricerca e produzione di Dormillo.

E dove c’è Dormillo non può mancare il Biella Rugby. Particolarmente apprezzate le eccellenze artigiane Piemontesi come Falegnameria Tiboldo Giancarlo per la lavorazione del legno, Andrea Ramella Bon per quella del ferro e Sergio Orso dell'omonima vetreria per quella del vetro, così come i consigli delle aziende espositrici come Lattoneria Gasparini, Decorazioni Antonello e Impresa di Pulizie La Cenerentola e Flor'Art e del professionista Geometra Luca Perona. Il pomeriggio particolarmente caldo ha reso ancor più piacevole la degustazione aperitivo firmata “Andrea Jorioz”.

"Vista la partecipazione e l’apprezzamento dimostrato - commentano gli organizzatori - attendiamo con entusiasmo la prossima edizione, certi che la partecipazione sarà ancora maggiore".