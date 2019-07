Il team di Re/Max Unit di Biella, guidato dal titolare Daniele Furia, organizza per giovedì 4 luglio una festa in occasione dell’arrivo dell’estate, invitando tutti i clienti e non a partecipare. I festeggiamenti avranno luogo tra brindisi, convivialità e musica dalle ore 18 alle 22, presso la sede Unit in viale Matteotti 7 a Biella.

Per info: unit@remax.it – Tel. 015 0158725