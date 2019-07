Novità dell'estate all'Alba Marina, in arrivo il torneo di beach soccer

Torneo di beach soccer all'Alba Marina. Domenica 13 luglio sul campo di sabbia del Centro Sportivo Alba Marina di Valdengo si scontreranno squadre di 5 giocatori ( portiere più 4 membri in movimento ). Avranno 12 minuti di tempo a partita per prevalere sulla squadra avversaria. Interessanti premi in denaro per la 1ᵃ, 2ᵃ e 3ᵃ squadra classificata.

Gli iscritti al torneo riceveranno inoltre una maglietta ufficiale dell'evento e potranno godersi la giornata in piscina, tra una partita e l'altra.

Per informazioni contattare: 3428061355 o consultare la pagina facebook: @beachsoccerAlbaMarina e instagram: @beachsoccer_albamarina