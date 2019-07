Luglio si apre con una raffica di aumenti

Aumenti a raffica nel settore energia, telefoni e trasporti. Lo denuncia il Codacons, ricordando "che da lunedì 1° luglio cresce dell'1,9% la tariffa della luce: la decisione dell'Arera che avviene in un momento in cui c'è grande consumo di elettricità a causa di condizionatori e sistemi di climatizzazione".

Proseguiranno inoltre i rincari per le tariffe telefoniche, "con un aggravio che può arrivare a +3 euro al mese", sottolinea il Codacons in una nota. Dal 15 luglio aumenterà il costo del biglietto per i bus del trasporto pubblico milanese che passerà a 2 euro. Codacons, inoltre, ricorda che aumenteranno le tariffe in tutto il settore turistico e dei trasporti.