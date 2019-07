Conto alla rovescia per il festival d'arte di strada, due giorni di festa in Riva

Torna nello storico quartiere Riva il festival d’arte di strada giunto alla settima edizione che coinvolge a 360° le discipline artistiche. “Quest’anno abbiamo deciso di dare un focus sull’aspetto musicale anche se non mancheranno le discipline circensi e di teatro fisico tra le attrazioni – spiegano gli organizzatori - La direzione artistica di Andrea Morabito , che fin dalla prima edizione si è occupato della scelta degli artisti , accontenterà tutti gli spettatori .

Venerdì 5 luglio l’intero quartiere Riva sarà protagonista con oltre 10 spettacoli che si alterneranno tra via Belletti Bona, Piazza Battiani, Via Italia, Piazza San Giovanni Bosco e Piazza del Monte mentre sabato sera sarà dedicato all’anteprima del Ratataplan Festival (che si terrà a Lessona dal 18 al 20 luglio) con spettacoli proposti in Piazza del Monte. Ringraziamo per la preziosa collaborazione il circolo Amici di Lessona e l’Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Biella”.

In caso di maltempo tutte le esibizioni verranno proposte all’interno della palestra di San Cassiano (ingresso da Via Galileo Galilei).



Gli artisti

DAIANA LOU (venerdì e sabato ) per la prima volta lo StreetArt RivaFestival ospita dei concorrenti di XFactor Italia! Chitarra, grancassa e il charleston allo stesso tempo suonati da Luca e le melodie potenti di Daiana si fondono per offrire momenti eterei, psichedelici, soft punk melodico, trip hop mescolati in interpretazioni profonde e nelle quali è davvero impossibile restare fermi. Dopo aver partecipato a XFactor Italia hanno continuato a girare il mondo e la loro energia incendierà il Festival.

MR RICHARD (venerdì) Appassionato dal mondo del circo e del teatro fin da piccolo studia con i migliori artisti a livello internazionale facendo nascere il suo spettacolo: La Scatola dei Sogni, una miscela di magia, clowneria e giocolria per grandi e bambini!

GAIA MA (venerdì) “Boero” è uno spettacolo clownesco, frizzante e coinvolgente. Manipolazione di cappelli, fuoco e... cappelli che prendono fuoco! Improbabili danze e ballerini sono gli ingredienti di questo show in cui le uniche regole sono il gioco e la spontaneità!

ELENA NEL MONDO (venerdì) Perché "nel mondo"? Bhe... Elena ha studiato lingua e letterature straniere a Siviglia, ha praticato danza del ventre nella Bahia, ha vissuto per 7 anni in Brasile studiando circo e danze africane e afro-brasiliane, non contenta si è poi dedicata al Lyndy Hop, ha poi studiato teatro fisico nello Stato di Orissa e alla Philiph Radice di Torino. Ora vive in Salento ma ..... è nata a Biella!!! incalzanti del Charleston e dello Swing anni ’30 sgambetta Elena Nel Mondo! Decisamente allegre, intrinsicamente comiche, queste danze retrò contagiano il pubblico e lo immergono in un tempo perduto.

SILVIO SANSONE (venerdì) Primo one man band del Festival! Non può mancare un biellese nel cast!! I suoi grandi ispiratori sono Ribert Johnson, Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, Little Walter e tutti quelli della scena blues di quegl'anni, richiesto sessioman ha condiviso palchi con Bluesman di tutto rispetto tra cui la Morblues Band considerata una delle migliori funky blues band europea, con Gennaro Porcelli attuale chitarrista di Edoardo Bennato, Angelo Leadbelli Rossi e molti Heggy Vezzano e tanti altri. Dopo varie esperienze in gruppi da lui capitanato ha deciso di esibirsi da solo : armonica , voce , cassa, charleston, e chitarra resofonica, ultimamente con cigar box autocostruite. Ultimamente sta seguendo le scie di Seasik Steve un artista americano one man band, il suo show è pura anima ed emozione !!!! ! Vi porterà dalle sulle rive del Missisipi fino a Chicago passando dalla Georgia in cerca di anime!

FABIOLA BRANCA (venerdì) Prima Artista StreetArtist (disegnatrice) Fabiola è una Street Artist nata a Palermo, dopo essersi diplomata al liceo artistico decide di proseguire gli studi a Londra al City and Islington College dove ha perfezionato le sue tecniche e conoscenze. Attualmente vive a Torino e si dedica alla StreetArt realizzando performance in vari festival con murali e disegni nelle strade e piazze italiane e di tutta europa. Utilizza materiali impermanenti come i gessetti. Dato il materiale impiegato il disegno ha un valore effimero, quindi breve ma intenso…. Proprio sotto i tuoi piedi!

MR GASMANN (final show di venerdì) Prima esibizione di acrobratica su PALO CINESE del Festival Lo spettacolo affabulatorio, immaginario e gesticolato svela la relazione dell’artista con la sua esuberante fantasia, che lo conduce senza sosta per spazi deliranti dove corpo e spirito si capovolgono in inattese acrobazia per terra e aria.

LES CLOCHARDES (sabato) Melinda e Gioela, si conoscono nel 2017 quando iniziano a collaborare a un progetto vocale comune. Il progetto rimane attivo nei locali Vercellese per circa un anno, dopodiché le due proseguono in percorsi differenti. Si ritrovano nell agosto 2018 all'evento nazionale InCanto Summer festival, dove condividono il palco con artisti come Giusy Ferreri, Stash, Filippo Graziani, Leonardo Monteiro... da novembre 2018 formano il duo acustico Les Clochardes, e proprio come clochards girano per i locali biellesi e Vercellese, portando un repertorio di Cover pop. A maggio, sono partite per un tour a Manchester, capitale europea della musica, dove oltre a trovare spazio nei locali, hanno avviato un percorso complementare come artiste di strada, che prevedono di intraprendere anche per le vie delle città italiane. Gioela, chitarra e voce, di soli 18 anni alla chitarra, studia musica, e ha all'attivo la lavorazione di più inediti. Melinda, voce, ha partecipato a diverse manifestazioni e progetti, e con Les Clochardes, ha trovato spazio nel panorama musicale della sua zona, Biella.

LA SBRINDOLA (sabato) Spettacolo di circo contemporaneo che ha girato il mondo! Un giocoliere ed un batterista: una forsennata ricerca ritmica e musicale da una parte, una bizzarra, corporea ed estroversa giocoleria dall'altra..il tutto porta ad un perfetto cocktail di puro divertimento e delirio! P

er qualsiasi info potete contattare: Andrea Morabito 349 0957474 (mail andrea.morabito1988@gmail.com) Paolo Robazza 347 5807239 (robazza.paolo@gmail.com )