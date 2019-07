Auto precipita dal cavalcavia: muore una donna di 70 anni - Cronaca dal Nord Ovest

Sembra che sia precipitata dal cavalcavia, l'auto rimasta coinvolta in un tragico incidente, questa mattina, sulla A5, tra Volpiano e Settimo, in direzione Torino. Morta sul colpo una donna di 70 anni, mentre un'altra donna disabile, di 46 anni, è stata portata dall'elisoccorso in codice rosso al Cto.Ancora da chiarire le dinamiche. Rallentamenti e chiusure al traffico lungo il tratto di strada interessato.