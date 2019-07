Week end da bollino rosso: tre denunce per guida in stato di ebbrezza

E' inutile cercare strade di periferia per evitare controlli delle forze dell'ordine se si ha alzato il gomito. Tre biellesi sono finiti nei guai per guida sotto l'effetto dell'alcol. Il 29 luglio alle 3,10, A.L. di 26 anni, residente a Cossato, è stato fermato dal Norm dei carabinieri della locale stazione. Il primo test sull'alcol ha emesso un valore pari a 1,52 mentre il secondo di 1,47.

La notte successiva del 30 giugno, sempre a Cossato, i militari hanno fermato L.B. di 27 anni. Il controllo ha evidenziato un valore di alcol pari a 0,82. La stessa notte, alle 2.10, i carabinieri di Masserano hanno controllato A.B. di Brusnengo di 39 anni; il suo valore è risultato pari a 1,44. Inevitabiel per i tre biellesi la denuncia per guida in stato di ebbrezza.