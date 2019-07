Ponte della Pistolesa, recuperata la salma di un uomo FOTO

L'auto abbandonata a pochi metri dal ponte non ha lasciato spazio a dubbi: mezz'ora dopo è stato rinvenuto senza vita il cadavere di un uomo di cui, al momento, non sono note le generalità. L'allarme per la persona scomparsa è scattato intorno alle 12 di oggi, 1° luglio. Il gesto anticonservativo è avvenuto sul ponte della Pistolesa.

A recuperare la salma i Vigili del fuoco del comando provinciale di Biella e del distaccamento volontario di Ponzone, coadiuvati dal drago. Sul posto anche il 118 e le forze dell'ordine. All'arrivo dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: probabilmente è morto sul colpo.

Seguiranno aggiornamenti.