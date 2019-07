"Onori al vigile del fuoco Luca Scaramal". L'ultimo saluto oggi pomeriggio nella chiesa di Ronco

Un cordone sull'attenti dei suoi compagni vigili del fuoco, una folla commossa, amici, conoscenti oltre ai famigliari hanno accompagnato Luca Scaramal nella chiesa di San Michele Arcangelo a Ronco Biellese, oggi pomeriggio alle 15,30, per l'ultimo saluto. "Onori al vigile del fuoco" rompe il silenzio assordante mentre il feretro entra nelle sacre mura. Aveva 38 anni e un male incurabile l'ha portato via dalla vita terrena. Scaramal, in forza alla caserma Santa Barbara di Biella era molto conosciuto anche nel mondo calcistico dei dilettanti: per molte stagioni, infatti, ha ricoperto il ruolo di attaccante in alcune squadre del nostro territorio.