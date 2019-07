Incidente in via Milano tra scooter e Fiat Panda: ferito il motociclista

Sono in corso di accertamento le cause della dinamica dell'incidente successo dopo le 17 in via Milano nelle vicinanze delle rotonda con via Coda. A venire in contatto, probabilmente anche per il fondo stradale scivoloso per la recente pioggia, uno scooter con il sella un uomo di circa 35 anni e una Fiat Panda. Immediati i soccorsi dell'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito all'ospedale di Ponderano per accertamenti.