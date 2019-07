Un nuovo arrivo nel cda del Gruppo Ermenegildo Zegna

Ron Johnson è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Ermenegildo Zegna Holditalia SpA, capogruppo del brand leader globale nell’abbigliamento maschile di lusso. Ron Johnson è molto conosciuto per aver, in qualità di membro della Direzione esecutiva di Apple, creato dal nulla e guidato, dal 2000 al 2012, la rete di negozi al dettaglio, riportando direttamente a Steve Jobs. In quel periodo sotto la sua direzione, vennero aperti 400 negozi in 13 Paesi, con straordinari risultati in termini di produttività e fatturato. Ron ha anche fatto parte dell’Executive Team di Apple.

Ron è attualmente Amministratore delegato di Enjoy, società, con sede a Menlo Park, California, da lui fondata nel 2014, che ha inventato il Mobile Retail Store. Enjoy gestisce Mobile Stores per società come AT&T negli Usa e EE in Gran Bretagna e al momento occupa circa 2.000 persone. In precedenza era stato Ceo di JC Penney e ancor prima aveva lavorato come Responsabile commerciale in Target Corporation, contribuendo, a far crescere di 12 volte il valore del titolo in borsa. Ron Johnson è tra i fiduciari della Stanford University e partecipa a diversi suoi Comitati di indirizzo. Oltre ad aver ricoperto per nove anni la carica di Vice Presidente dello Stanford Health Care System, è attualmente impegnato, come Co-Presidente, nella campagna di raccolta fondi per la costruzione del nuovo ospedale. E’ membro di diversi Consigli di Amministrazione di società tecnologiche della Bay Area di San Francisco ed è socio e amministratore del fondo di investimento Stamos Capital Partner.

“Sono certo – ha dichiarato Gildo Zegna, Amministratore delegato del Gruppo Zegna – che l’eccezionale esperienza e la creatività di Ron, nel retail tradizionale e online, contribuiranno a farci vincere le sfide tecnologiche e culturali che ci attendono e a rendere sempre più forte il nostro Brand”. Assieme a Ronald Johnson, fanno parte del CdA della Ermenegildo Zegna Holditalia: il Presidente onorario, Angelo Zegna, il Presidente, Paolo Zegna, l’Amministratore delegato, Ermenegildo Zegna e i Consiglieri: Domenico De Sole, Michele Norsa, Henry Peter, Anna Zegna Ferraris e Renata Zegna Schneider.