Paolo Furia e il compagno convoleranno a nozze

Paolo Furia, segretario del Partito Democratico Piemonte e il compagno Samuele Baka Gangarossa convoleranno a nozze. A renderlo noto è lo stesso politico biellese, che sui suoi profili social ha confermato di aver chiesto al compagno di unirsi civilmente. Una proposta arrivata con un puzzle e accettata.

"Siamo tutti fatti di mille pezzi, spesso sul punto di rompersi e perdersi dappertutto. Può capitare nella vita che qualcuno ci aiuti a metterli tutti insieme". La data delle nozze non è stata ancora fissata, ma è lo stesso Furia a dare un indizio alle tante persone che si sono congratulate con lui: #horizon2020. Ecco perché l'unione civile potrebbe celebrarsi proprio tra un anno.

Il "sì" è arrivato nelle Langhe, dopo una due giorni in cui Furia e il compagno sono stati quasi sempre accompagnati da Stefano Ciccone, segretario del circolo Pd di Dogliani e Andrea Ghignone, sindaco di Mosca. Per il segretario del Partito Democratico però, nonostante il bel momento personale, non è mancata l'attenzione alla politica: "Questi due giorni di "proposta" li ho ovviamente trascorsi, quota parte, al telefono per motivi politici. D'altra parte il momento richiede concentrazione e presenza, sempre".