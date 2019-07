“La Conca di Oropa venga inserita nel Gal”, l’assessore Greggio scrive alla Regione

Un incontro per inserire la Conca di Oropa nell’ambito di intervento dell’area Gal Montagne Biellesi. È questa la richiesta al centro della lettera scritta dall’assessore con delega alla Montagna e Turismo Barbara Greggio e rivolta al collega della Regione Piemonte Marco Protopapa. Come sostiene lei stessa nella missiva, la riclassificazione della Conca di Oropa consentirebbe agli operatori economici di poter partecipare ai bandi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale.

Secondo l’assessore Barbara Greggio il Comune di Biella ha necessità urgente di ottenere questa riclassificazione dalla Regione: "Confidiamo di raggiungere il risultato in tempi rapidi. L’accesso al Programma di Sviluppo rurale ci può concedere due benefici: l’arresto della desertificazione della montagna e l’integrazione degli operatori agricoli ed economici in reti di filiera, in collaborazione con gli operatori turistici, per lo sviluppo socio-economico della Conca".

L’assessore Barbara Greggio ha già coinvolto sul tema anche il consigliere regionale Michele Mosca per formalizzare a breve un incontro ristretto necessario ad avviare una procedura snella e veloce per raggiungere il risultato.