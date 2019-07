Incendio alla cappella dei lumini di Oropa: “Un sentito grazie a coloro che si sono adoperati per scongiurare il disastro”

Dopo l'incendio di ieri alla cappella dei lumini, giunge in queste ore una nota ufficiale del Santuario di Oropa che recita: “Ieri, domenica 30 giugno, alle 19.30 circa, dopo che la “cappella dei lumini” era stata chiusa al pubblico come avviene ogni sera, all’interno di questa si è sviluppato un focolaio che dapprima ha coinvolto i piccoli lumini in plastica già accesi sulle apposite strutture in ferro, per poi raggiungere gli scatoloni delle riserve degli stessi, sviluppando così un vero e proprio incendio che ha coinvolto tutto l’ambiente. Alle ore 19.50 due pellegrini di Cossato che hanno avvistato il fumo e i bagliori hanno dato l’allarme permettendo al personale del Santuario di intervenire con tempestività avvisando i Vigili del Fuoco. In attesa dei Vigili lo stesso pellegrino che aveva dato l’allarme e due dipendenti delle Funivie di Oropa hanno attivato il sistema antincendio montando i manicotti e le lance riuscendo così a domare il fuoco dalla finestra e a spegnerlo definitivamente. I vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza tutti gli ambienti interessati dall’incendio e quelli attigui e con i Carabinieri hanno dato le disposizioni di sicurezza a cui attenersi. Il Rettore, gli Amministratori, e tutto il Santuario vogliono manifestare la loro gratitudine a tutti coloro che in quei momenti drammatici sono intervenuti per scongiurare il possibile disastro”.

Sull'intervento di ieri, ha parlato anche il rettore del Santuario, don Michele Berchi: “In modo particolare la nostra gratitudine va ad Alexander Zoccola, che ha dato l’allarme, e ai dipendenti delle Funivie Oropa Andrea Pollono e Franco Baccaro che, intervenendo prontamente, sono stati i veri eroi della serata. Un grazie ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri e al personale del Santuario stesso”.

“In queste ore – conclude la nota ufficiale - in attesa delle perizie tecniche necessarie per poter ripristinare l’uso degli ambienti interessati dall’incendio, stiamo cercando soluzioni a brevissimo termine per permettere ai pellegrini di ritornare a compiere quel gesto di devozione che, esprimendo supplica e ringraziamento, è tra le espressioni più semplici e profonde di affetto e fiducia nei confronti della Madonna di Oropa”.