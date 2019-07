Alcol al volante: anche un bicchiere può essere... fatale

Uno studio della University of Sussex in Gran Bretagna, i cui risultati sono stati pubblicati su MedicalXpress, ha dimostrato che bere anche solo 0.5 litri di birra o un grosso calice di vino incide negativamente sulle persone sane portando a malfunzionamenti del senso di azione. I neurobiologi inglesi, nel corso della ricerca, hanno esaminato l’influenza sulle persone di piccole dosi di alcol che non provocano visibili variazioni del comportamento. L’equipe ha osservato che le persone che hanno bevuto alcol in quantità minime hanno la tendenza ad “avvicinare” nel tempo l’azione volitiva e il conseguente stimolo fisico. Per semplificare: se una persona muove la mano e poi vede un bagliore luminoso, la sua azione viene percepita dal cervello come se fosse stata compiuta un po’ più tardi che in realtà, mentre lo stimolo gli sembra accaduto un po’ prima. Questo fenomeno sarebbe strettamente legato al senso di azione.

Gli esperimenti prevedevano che i soggetti bevessero alcol in quantità inferiore al limite stabilito per guidare in Inghilterra e in Galles (0,8 in Inghilterra contro lo 0,5 dell'Italia). È risultato che dopo aver bevuto, i volontari collegavano più del solito le azioni volitive e gli stimoli. Secondo i ricercatori questo significa che il consumo di piccole quantità di bevande alcoliche fa credere alla persona di controllare la situazione, mentre in realtà non è così. E le conseguenze peggiori si possono avere proprio alla guida: un’eccessiva sicurezza di sé può portare il conducente ad avere un comportamento potenzialmente pericoloso.

Tuttavia, è da rilevare che altri studi hanno evidenziato che una dose moderata di vino ha un'influenza positiva sulle capacità cognitive negli anziani. Vi è da dire, però, che il consumo di alcol anche a un livello basso può avere un effetto negativo, sia sul loro metabolismo che sul loro volume di materia grigia. In definitiva, osserva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i risultati della ricerca in questione confermano che è sempre bene evitare di bere qualsiasi tipo di alcolico anche in minima quantità, quando ci si mette alla guida.