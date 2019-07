Il Poliambulatorio Cletamedica ricorda il dottor Moreno Antonini

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il Poliambulatorio Cletamedica ringrazia il dottor Moreno Antonini per la sua collaborazione come medico cardiologo per più di 12 anni. Ci siamo avvalsi del suo operato fino al giorno prima della sua scomparsa, avvenuta sabato in seguito ad un malore mentre era alla guida della sua macchina.

Il dottor Antonini è arrivato in Cletamedica nel 2006 con l'acquisizione da parte del nostro poliambulatorio del Centro Diagnostico Biellese, di cui è stato uno dei soci fondatori nel 1980. Ha lavorato anche come internista all'ospedale di Biella e raggiunta l'età pensionabile ha continuato la sua vocazione di medico nel poliambulatorio come cardiologo. Sempre disponibile con i colleghi del centro, cordiale con i pazienti, ha dimostrato a tutti grande professionalità e dedizione nel suo lavoro. Grazie dottor Antonini!!!!”