Rally Lana since 1973 - La storia del rally dal 1973 ad oggi in mostra -FOTO

Ricca di eventi questa settimana alla Mostra del Rally Lana since 1973 alla Romanina negli stabili della Denis Arreda realizzata dalla Start & go nelle persone di Prina Mello Gianluca e Cortese Denis, un’esposizione di fotografie e ricordi racchiusi in 40 totem rievocativi delle 40 edizioni del Rally Lana, mostra a detta degli addetti ai lavori che non si può non visitare, Le serate saranno sempre gratuite con ingresso libero, la visita della mostra, ricordiamo che e’ esclusivamente nelle serate programmate.

Ieri sera giovedi’ 27 alle 21 l’APV Classic ha presentato il Biella Classic, gara di regolarità auto storiche che si terrà Sabato 06/07 nelle valli del biellese , tutte le informazioni durante la serata. Venerdì 28/06 il club AMSAP, Auto Moto Storiche Alto Piemonte, federato Asi, festeggerà i suoi primi 50 anni di vita insieme al primo anno della scuderia Storica Giovanni Bracco. Immagini di passate manifestazioni e filmati inediti di storia delle gare automobilistiche biellesi degli anni ‘50 Una bella occasione di incontro per amici, soci ed appassionati, dalle ore 21. Sabato 29/06 serata Biella Corse, la scuderia per eccellenza organizzatrice di gran parte delle edizioni del Rally della Lana,esponenti delle diverse generazioni racconteranno la storia del lana a partire dal 1973, graditissima la presenza di Cinzia, la moglie di Meme Gubernati,memoria fondamentale e pilastro organizzativo del lana con Roberto Bologna. Domenica 30/06 grande festa della Ford Nuova Assauto per i 50 anni di attività. Dalle 10 del mattino si partirà con una planaria sui motori ibridi con i ragazzi del team driving Project, successivamente si potranno provare tutti i modelli ibridi sulle strade della PS la Romanina. Nel pomeriggio in compagnia del driver biellese Omar Bergo si parlerà di guida sicura per arrivare dalle 16 alle 18 con prove di guida sempre sulla Romanina con Omar Bergo, Fabrizio Ratiglia ed Alessandro Bocchio, 3 piloti biellesi di assoluto spessore che regaleranno alle persone gia’ prenotate un’emozione indimenticabile. Durante la serata la Ford Nuova Assauto continuerà la festa con ingresso libero e gratuito per tutti. L’associazione Start & go vi aspetta numerosi durate gli eventi per non perdervi questa rievocazione emozionante ed imperdibile.