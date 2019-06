Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in giugno

AFORISMA

La speranza è qualcosa con le ali, che dimora nell’anima e canta la melodia senza parole, e non si ferma mai.

Emily Dickinson

Pagina FB - Astrologia di Platone



www.astrologiadiplatone.com



ARIETE

Dal 21 marzo al 20 aprile

DENARO E LAVORO. Non è il caso di prendere in considerazione gli ostacoli che si opporranno al vostro operato. Attenzione però a non sottovalutare le semplici problematiche che si potranno creare nel procedere. Esito positivo nel risultato finale. Al momento preferite eseguire con precisione gli ordini senza prendere troppe iniziative. Evitate di perseguire la “voce” che vi invoglia a spendere in svaghi e frivolezze senza troppo curarvi del “rosso”.

AMORE E ARMONIA. Riceverete due dichiarazioni…o vi dichiarerete a due persone, comunque i pianeti benevoli, vi permettono di comunicare il vostro affetto con grande naturalezza e rendono il vostro sorriso più allegro e accattivante.

BENESSERE E SALUTE. All’orizzonte un breve spostamento, piacevole anche se un po' troppo faticoso. Per star bene avete bisogno di un posto tutto vostro dove potete rilassarvi e riflettere. Fate cautela alle spese famigliari, la fase di risparmio si attenua e subentra la voglia di spendere e spandere.



LEONE

Dal 23 luglio al 23 agosto

DENARO E LAVORO. Qualcuno nell’ambito lavorativo, forse un vostro superiore o un collega, vi offre tutto l’appoggio amministrativo e legale per risolvere una brutta grana. Alcune attività collaterali che probabilmente non sono risolutive ma che aprono buone prospettive future, procedono in modo molto incoraggiante. Periodo di riflessione e di consolidamento, in cui riuscirete ad ancorarvi alla realtà di tutti i giorni senza mostrare insofferenza. Meglio stare alla larga dai dolci, dai vizi e dalle cattive compagnie.

AMORE E ARMONIA. Possibilità di avere momenti romantici e appassionati se saprete individuare la persona che non fa altro che pensarvi…. Non lasciatevi abbattere da piccoli imprevisti. Nella falsità può nascondersi l’operato del vostro partner che percepite ultimamente freddo e distante.

BENESSERE E SALUTE. Le problematiche che vi hanno diagnosticato si risolveranno nel tempo e con l’ausilio di una persona a voi vicina. Il sonno può essere aiutato da un semplice rimedio naturale. Combattete la sedentarietà con attività motoria all’aria aperta e ritrovate la fiducia in voi stessi.



SAGITTARIO

Dal 23 novembre al 21 dicembre

DENARO E LAVORO. Nessuna nube offuscherà il vostro radioso cielo, tanto che potrete largheggiare spensieratamente. Assimilate tutte le informazioni, le rielaborate e diventano nuove idee da proporre inoltre, nelle situazioni di stallo, la fantasia è la vostra arma vincente e tutti vi seguono. Curate le relazioni professionali, ma invece di litigare con i contrattempi, trovate la maniera di risolverli. Nessuno resisterà alla vostra capacità di persuasione e la vostra logica riceverà riscontri positivi.

AMORE E ARMONIA. Una persona vi stuzzica e voi ci mettete un po’ a capire…ma se sarà un vecchio amore a ritornare, prima di esultare, interrogate attentamente il vostro cuore: è amore quello che provate oppure desiderio di rivincita o peggio, compassione?

BENESSERE E SALUTE. Cercate di non sprecare le vostre energie in troppe direzioni. Siete stressati ed avete bisogno di un po’ di tempo tutto per voi, da dedicare al relax. Se continuate ad eccedere con gli impegni, il fisico ne risentirà eccessivamente.

TORO

Dal 21 aprile al 20 maggio DENARO E LAVORO. Gli astri vi offrono ottime possibilità di realizzare ciò che vi sta più a cuore, anche in campo finanziario, e vi danno la concentrazione necessaria a conquistare mete impervie quindi, non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà, proseguite ed i fatti vi daranno ragione. Vi trovate a fare da pacieri tra due persone che litigano, usate la dolcezza e ricordate che la tenerezza non è mai una debolezza soprattutto con le persone a cui si tiene in maniera particolare. Le difficoltà vanno “stemperate” o altrimenti dovrete imparare a superarle. AMORE E ARMONIA. Le coppie in crisi saranno capaci di riaprire un dialogo profondo con uno scambio sincero di emozioni e sensazioni e, qualcuno, potrà anche sperimentare la rinascita di una passione che si credeva spenta. I rapporti d’amore seri sono favoriti e si consolidano, mentre le avventure possono creare qualche problema. BENESSERE E SALUTE. Nel vostro cielo si addensano nuvoloni neri che rendono il vostro umore pesante e i rapporti complicati, ma non dovete dare troppo peso a questi stati d’animo negativi: leggete, passeggiate all’aria aperta e distraetevi.

VERGINE

Dal 24 agosto al 22 settembre DENARO E LAVORO. Il modo per avere la meglio di fronte ad un contrattempo improvviso è tirare fuori grinta e determinazione. Sfruttate al meglio la vostra capacità di captare le debolezze altrui per ottenere qualche inatteso vantaggio, siate prudenti e scaltri per evitare che questa prerogativa venga scoperta da che vi circonda, ribaltando la situazione. È il momento giusto per realizzare un salto di qualità nella vostra professione, metteteci il giusto impegno! AMORE E ARMONIA. Strano ma vero…vi rendete conto che il partner ha ragione. Lasciate che la tempesta emotiva finalmente si plachi e vedrete che la carica erotica rifiorirà. Riuscirete a sciogliere anche un cuore di ghiaccio. I single sono ad un passo dall'anima gemella, chiudersi in casa sarebbe un errore. BENESSERE E SALUTE. Situazione generale buona anche se stancante a causa dei continui cambiamenti. Notizie per via telematica. È ora di riorganizzare i vostri investimenti e puntare maggiormente su una diversificazione razionale.



CAPRICORNO

Dal 22 dicembre al 20 gennaio

DENARO E LAVORO. All’inizio vi lanciate con grande entusiasmo, poi proseguite con determinazione, comunque lo sguardo d’insieme, vi permette con pochi tocchi, di avviare le cose per il verso giusto. È un periodo molto creativo e fecondo, il lavoro si carica di nuove idee e progetti interessanti e, una insolita aggressività capita a proposito, sapete quello che volete e come difenderlo. Buttate alle spalle le indecisioni, delle intuizioni geniali, attuate con intraprendenza e tempestività, daranno una svolta decisiva alla vostra attività.

AMORE E ARMONIA. Meglio essere sinceri ed onesti per evitare sgradevoli sorprese nel prossimo futuro. È preferibile un litigio piuttosto che dover sopportare “musi lunghi”, sarcasmi e doppi sensi. La vita di coppia è fatta di compromessi…ci vuole tempo. Le coppie che si portano dietro da troppo tempo un fardello è il caso che vuotino il sacco.

BENESSERE E SALUTE. Adottate un’alimentazione leggera e nutriente ed incrementate il tempo da dedicare al movimento. Per mantenervi in forma a lungo, organizzate di andare in palestra o praticare dello sport.



GEMELLI

Dal 21 maggio al 21 giugno

DENARO E LAVORO. È un periodo di piena realizzazione che richiede tutto il vostro impegno e competenza, ma alla fine, grandi soddisfazioni saranno in serbo per voi. Una spesa per la casa non intaccherà le vostre finanze. Lavorate in un ambiente collaborativo e se riuscirete a protrarre questa positiva attitudine otterrete nel tempo gratificazioni importanti. Astri positivi per le attività proprie. Fate tranquillamente progetti per il futuro, troverete delle persone amiche che vi aiuteranno a realizzarli.

AMORE E ARMONIA. Giornate distese e serene, nel corso delle quali vivrete momenti piacevoli ed intensi con la persona amata. Per una particolare configurazione astrale si accende un desiderio di conquista per ravvivare il rapporto di sempre, oppure per iniziarne uno nuovo.

BENESSERE E SALUTE. Un disturbo da troppo trascurato potrebbe darvi nuovi fastidi. Energie in calo, ma le strategie intraprese saranno molto efficaci se perseverate con costanza. Siate dinamici ed intraprendenti e andrete dritti allo scopo senza temere ostacoli.



BILANCIA

Dal 23 settembre al 22 ottobre



DENARO E LAVORO. Periodo brillante e ricco di opportunità avrete a disposizione energia psicofisica in quantità. Siate intraprendenti, la vostra lucidità mentale vi farà' conseguire ottimi risultati. Cautela su certi investimenti che prospettano un “illusorio” guadagno facile. È un buon periodo per il lavoro o per migliorare la vostra posizione, saprete come tramutare le difficoltà in ottime opportunità. Il vostro buonumore e la vostra pacatezza saranno contagiosi e vi faranno ottenere consensi e attestati di stima.

AMORE E ARMONIA. In amore riuscirete a conquistare le persone desiderate grazie al fascino magnetico che vi assicura la particolare congiuntura astrale. Sfruttate al massimo questo periodo favorevole, osate e sarete ripagati. L’attrazione è il primo passo verso un’intesa profonda e, il rapporto con la persona desiderata, si rinforza colorandosi di amicizia e complicità.

BENESSERE E SALUTE. Mantenete la calma e siate riflessivi. Aiutatevi con un’adeguata respirazione e qualche “svago”, che vi permetta di rilassarvi maggiormente. Ricordatevi che prendersi cura di sé stessi…. è il miglior investimento!



ACQUARIO

Dal 21 gennaio al 19 febbraio



DENARO E LAVORO. Non rallentate la corsa sulla strada del successo, mantenete coerenza e perseveranza. Sono ancora necessari tanti piccoli passi che richiedono forte determinazione e tenacia. Ricordatevi dei detti popolari: chi l'ha dura la vince! Le intersecazioni astrali del vostro segno vi offrono molte opportunità per migliorare la vostra posizione. Agite con cautela per non ferire le persone che vi circondano. Se sarete accorti passerete indenni alcune concomitanze avverse. Evitate scelte impulsive o dettate dalla sensazione di essere stati traditi.

AMORE E ARMONIA. A volte fare il primo passo per sciogliere alcuni nodi importanti risulta essenziale, lungimiranza e ampiezza di vedute, sono prerogative che aiutano nelle relazioni sociali. Alla base di alcuni contrasti nella relazione di coppia vi può essere un disagio creato da un maggior bisogno di indipendenza.

BENESSERE E SALUTE. La prevenzione è la miglior difesa! Cercate di aver cura di voi stessi. Ascoltate i pareri dei professionisti della salute e ricordatevi di eseguire dei check-up periodici, per controllare il vostro stato di salute. Mantenete una dieta corretta ed equilibrata.



CANCRO

Dal 22 giugno al 22 luglio

DENARO E LAVORO. Periodo colmo di occasioni. Gli astri vi sono favorevoli, fate in modo di non inficiare il loro benefico effetto. Potrete avere successo anche perché, imprevista, arriva l’idea giusta che vi permetterà di mettere ordine in tutti i progetti iniziati e mai terminati. La pazienza viene sempre premiata ma è giunto il momento di immergervi nel lavoro, seppur con qualche contrattempo, ci proverete gusto e avrete delle soddisfazioni. L’entusiasmo per ciò che state facendo si esprime nelle decisioni che prendete, siate fermi e decisi.

AMORE E ARMONIA. Siate accorti e riflessivi ma non soffocanti. Amare significa anche essere comprensivi e saper dare i giusti “spazi” al partner. Un pizzico di moderata gelosia può alimentare un rapporto che si sta “spegnendo”. Rammentate che in coppia non esiste limite alla capacità di sognare.

BENESSERE E SALUTE. La salute non desta alcuna preoccupazione, siete in forma ma cercate comunque di non sprecare le vostre energie in troppe direzioni. Se esagerate, la fase positiva che state attraversando, potrebbe tramutarsi in negativa, con ripercussioni fisiche.



SCORPIONE

Dal 23 ottobre al 22 novembre

DENARO E LAVORO. Movimenti e congiuntura che portano nel segno la parola fortuna. Che bello raccogliere a piene mani i frutti di ciò per cui avete tanto lavorato e faticato. Vi accorgerete dei grandi passi avanti che avete fatto e delle acque che avete smosso con fatica, lasciando emergere veri e propri tesori nascosti nei fondali. Potete anche concludere un progetto che avete a cuore, chiedere un aumento di stipendio o...tentare la fortuna! I clienti e l’ambiente di lavoro vi elargiranno gratificazioni e soddisfazioni.

AMORE E ARMONIA. Superata qualche lieve esitazione, ci sono tanti modi per intendersi, e quando sarete davvero pronti e aperti per l’amore, lo troverete appena fuori dalla porta… che vi aspetta in trepida attesa.

BENESSERE E SALUTE. Dopo un inizio esitante e pensieroso gli astri vi regalano grinta, decisione, ottimismo e forse anche un indimenticabile viaggio o un’avventura.

PESCI

Dal 20 febbraio al 20 marzo

DENARO E LAVORO. Se non c’è spirito di collaborazione un buon programma non vale proprio niente e lo dimostra la storia stessa del genere umano, hanno sempre prevalso coloro che hanno imparato a collaborare oltre che ad improvvisare con più efficacia. È di fondamentale importanza che vi sentiate ben collocati nel ruolo in cui siete, il resto poi viene da sé. Questi sono i giorni clou per realizzare un progetto o fare nuove amicizie.

AMORE E ARMONIA. Godrete di un fascino irresistibile, fatene buon uso e sforzatevi di non vedere limiti e difetti anche dove non ci sono. Il cuore volerà molto in alto grazie ai buoni e promettenti aspetti del vostro cielo.

BENESSERE E SALUTE. Gli imprevisti non avvisano, per cui cercate di risolverli nel momento stesso in cui si presentano.

Pagina FB - Astrologia di Platone



www.astrologiadiplatone.com

Pagina FB - Astrologia di Platone

www.astrologiadiplatone.com