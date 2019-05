BielleseAlVoto - La ricetta di Osvaldo Ansermino e della sua lista per una Occhieppo più sicura

Il calo numerico della popolazione (siamo circa 3900) ed il suo “progressivo invecchiamento” (1 giovane ogni 2,50 anziani) ci hanno fatto riflettere lungamente sulle soluzioni da adottare per non farci trovare impreparati ad affrontare il futuro. Avere l’opportunità di vivere tra persone che sono disponibili ad occuparsi dell’altro, inciderà certamente anche sulle future scelte abitative, soprattutto di coloro che, sebbene autosufficienti, iniziano a pensare al futuro con qualche punto interrogativo in più.

Pensiamo che incentivare, anche con sgravi fiscali o esenzioni, la ristrutturazione delle case dismesse, soprattutto del centro storico, riorganizzandole in soluzioni abitative che preservino l’autonomia delle abitazioni private e garantiscano una interazione con spazi di uso collettivo, il COHOUSING appunto, potrà essere la chiave di volta per far incontrare che chiede e chi offre aiuto. Esempi di studenti o giovani coppie che, a fronte di un affitto calmierato, svolgono attività domestiche per i vicini più anziani, arrivando, previo un percorso formativo, alla vera e propria assistenza, sono più frequenti di quanto si pensi.

Il progetto di COABITAZIONI SOLIDALI che da qui potrebbe svilupparsi, prevede che l’abitazione diventi uno tra i tanti servizi da offrire da parte di quella rete solidale che si andrà ad organizzare in sinergia con gli enti che già propongono “professionalmente” servizi similari : le attività ricreative e la cura delle persona , il supporto negli eventuali trasferimenti e visite, la somministrazione dei medicinali e la fornitura di un regime alimentare adeguato, fanno parte di un insieme di “sicurezze” da offrire alla popolazione over 65 residente , unitamente a coloro che sceglieranno di trasferirsi ad Occhieppo per cogliere queste opportunità.

Per rafforzare la sensazione di tutela che pensiamo debba essere garantita, abbiamo pensato di aderire al CONTROLLO DEL VICINATO: collaborazione tra residenti e Forze dell’ordine per scongiurare i reati contro la proprietà e le persona. Alzando la soglia di attenzione e segnalando le anomalie quotidianamente riscontrate, gli aderenti contribuiranno allo scambio di informazioni ed al presidio del territorio rendendolo meno appetibile ai male intenzionati. Non si tratta di ronde o di gruppi d’intervento, ma di persone anche in questo caso disposte alla reciproca assistenza, soprattutto nei casi di anziani soli.

Laddove non arrivassero le persone, chiederemo aiuto alla tecnologia: l’attuale infrastruttura di VIDEOSORVEGLIANZA, può fungere da strumento deterrente e di controllo ex post, ma manca di due fasi essenziali: la prevenzione ed il pronto intervento. La nostra idea è di garantire un presidio preventivo delle immagini, specialmente sui varchi d’accesso e sugli edifici sensibili, per tramite di istituti di sorveglianza e di software dedicati, così da “non dover piangere sul latte versato ma provare a evitare che la bottiglia si rovesci”.

SEMAFORI “INTELLIGENTI” che si attivano al superamento di una certa soglia di velocità e registrano le eventuali infrazioni, potrebbero essere una soluzione per garantire il rispetto dei limiti di velocità e della sicurezza sulle strade, unitamente ad una maggiore presenza “attiva” della Polizia Locale, anche in considerazione dell’organico a disposizione.

LA PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA’ ELETTRICA e SOSTENIBILE che Enerbit ha avviato su scala provinciale affidandone l’analisi al Politecnico di Torino, vedrà sicuramente la nostra piena adesione: vogliamo evitare interventi onerosi e scoordinati, il tema è strategico soprattutto per il futuro del trasporto pubblico, sul quale intendiamo puntare, facendo pressione affinché si venga inclusi nell’anello urbano di Biella.

Il PIANO DI FLUIDIFICAZIONE VEICOLARE avviato dieci anni orsono, negli ultimi cinque non ha subito modifiche (malgrado i proclami elettorali). Probabilmente i benefici conseguiti si sono dimostrati superiori alle criticità, ma questo non ci esimerà dall’avviare un percorso di verifica condivisa con i cittadini per apportare i correttivi, qualora necessari, sulla scorta dell’esperienza maturata.

Di quella pianificazione è tuttora in sospeso la REALIZZAZIONE DI UN CAMMINAMENTO PROTETTO LUNGO VIA MARTIRI (da Piazza Prebenda fino alla confluenza con Via Giovanni XXIII): da lì vogliamo ripartire per rivalutarne l’attualità con tutti i soggetti coinvolti (cittadini e commercianti) e definire comunque delle azioni a tutela dei pedoni.

In previsione della nuova programmazione triennale sull’edilizia scolastica da parte della Regione Piemonte, sin d’ora riteniamo necessario pianificare i necessari interventi di RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE e di CERTIFICAZIONE ANTISISMICA per l’edificio, forse tra i più datati in paese, che oggi ospita la Scuola secondaria (MEDIA) nonché la sede dell’Istituto Comprensivo di Occhieppo Inferiore".

Messaggio politico elettorale