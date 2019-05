Asfaltature, il programma dei lavori in via Tripoli, via Rigola e via Torino

Riprendono lunedì 13 maggio gli interventi di riasfaltatura delle strade cittadine. Il primo riguarderà l’asse di via Tripoli e via Rigola e completerà il tratto già rimesso a nuovo prima delle vacanze di Pasqua. Dalle 8 del lunedì sarà chiusa al traffico la corsia sud di via Rigola, quella in direzione di via Rosselli, nel tratto tra strada Marghero e il semaforo. Le vetture che procedono verso il centro avranno dunque l’obbligo di svolta a destra o a sinistra all’altezza di via Marghero. Il cantiere interesserà anche parte dell’incrocio, con divieto di svolta in via Rigola per chi percorre via Rosselli in entrambe le direzioni e possibilità di rallentamenti all’altezza del semaforo, dove saranno al lavoro i movieri per disciplinare il transito. Questo intervento direrà fino alle 18 di mercoledì 15 maggio. Sempre lunedì 13 riprenderà anche l’asfaltatura di via Tripoli nel tratto tra via Paietta e via Schiapparelli, oltre l’incrocio del liceo scientifico. In questo caso il cantiere resterà aperto fino alle 18 di venerdì 17, con divieti temporanei alla circolazione nei tratti in cui saranno al lavoro i mezzi. Tra questi è incluso l’incrocio tra via Tripoli e via Galimberti, che resterà chiuso per il solo tempo necessario a effettuare l’intervento. Le riparazioni in via Tripoli e via Rigola riguardano il tratto interessato, l’anno scorso, da uno scavo della rete gas. Rientrano invece nelle manutenzioni programmate quelli in via Torino dove, da mercoledì 15 fino a lunedì 27, si metterà mano al tratto compreso tra via Delleani e via Tripoli, che sarà chiuso alle auto. L’intervento è più complesso perché gli operai dovranno rimuovere anche i vecchi cubetti rimasti sotto l’attuale manto di bitume. Per chi viaggia verso piazza Adua ci sarà l’obbligo di svolta a destra in via Delleani, con via Bertodano-via Trieste come principale percorso alternativo. Chi sale verso il centro in direzione opposta avrà l’obbligo di svolta a destra o a sinistra all’altezza del semaforo di via Tripoli.