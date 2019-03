Cultura dell’alimentazione, cosa è cambiato negli ultimi 50 anni?

È sufficiente confrontare il pranzo del fine settimana dai nonni con il pocket lunch di molti studenti per constatare quanto la cultura dell’alimentazione sia stata stravolta nel corso degli ultimi 50 anni. E con “cultura” s’intende anche l’evoluzione dei commerci e delle industrie alimentari, ma, soprattutto, ci si riferisce a quei concetti, usi e tradizioni che almeno noi italiani e, nel nostro piccolo, noi piemontesi e biellesi, dovremmo conservare molto gelosamente: si tratta, cioè, della cultura di “tempo”, “luogo” e “rito”.

Il Tempo

Partiamo dal concetto di “tempo”: è evidente a tutti che non è più prioritaria la stagionalità degli alimenti. Nuovi sistemi produttivi e raffinate tecniche di conservazione dei cibi permettono di godere per tutto l’anno di qualsiasi tipo di frutta e verdura. Ma non è solo questo! “Il tempo è denaro”, si usa dire, ed è vero; eppure sembra che nel mondo moderno questa verità venga continuamente fraintesa. In una società convintamente consumista e frenetica, si tende, infatti, a interpretare lo scorrere delle ore come un grande contenitore che si impreziosisce quanta più roba gli si butta dentro. Purtroppo, o per fortuna, non funziona così: il valore del tempo si misura sul modo in cui lo si spende, non sulla base di quanto sono numerose e varie le attività a cui ci si dedica in un certo periodo, e nemmeno sul quanto frettolosamente le si esegue. Per questo sarebbe bene che facessimo un passo indietro, quando anche al cibo era riservato il tempo giusto, perché oggi, sempre più distratti dagli innumerevoli impegni, si è tentati di risparmiare sull’essenziale, ovvero sul momento dei pasti (in particolare il pranzo), sulle ore di sonno, sulle relazioni e così via. Insomma, si cerca di ritagliare un pezzettino di tempo ovunque si riesca, sacrificando la cultura del preparare, del prendersi personalmente cura di quel che si mangia, anche senza bisogno di cimentarsi in chissà quali grandiose ricette

Il Tempo e la fortuna dei fast food

Infatti, per gran parte dei millenials, in particolare nel Nord Italia, la cucina non esiste più, se non per i fornelli e il microonde, utili però solamente a scaldare pietanze precotte. Frequentemente, qui entra in gioco anche il fattore “volontà”: perché scomodarsi per preparare quello che posso avere già pronto? Perché apparecchiare la tavola quando posso mangiare sul divano davanti al televisore? Perché faticare tanto se posso stare comodo e sazio? È divertente che ci venga in aiuto, a questo punto, un altro proverbio della tradizione: “Chi più spende, meno spende”, recita.

Parallelamente all’interpretazione più classica, è possibile dedurre che lesinare sugli sforzi non sempre comporta benefici, anzi, quasi sempre la pigrizia ha i suoi risvolti negativi. È ovvio che non tutti scelgono stili di alimentazione poco sani soltanto perché non hanno voglia di cucinare o di imparare a farlo: molti, soprattutto i più giovani, sono spesso costretti a rinunciare o a ridurre drasticamente la durata della loro pausa pranzo a causa dei molteplici impegni quotidiani, i quali non permettono intervalli sufficientemente lunghi da poter dedicare il tempo e l’attenzione adeguati al cibo che si consuma. Quanti studenti, che seguono corsi pomeridiani o sono coinvolti in attività sportive agonistiche che richiedono allenamenti costanti, magari dal primo pomeriggio fino alla sera, non hanno la possibilità di sedersi a tavola per più di mezz’ora scarsa? O addirittura mangiano quel che hanno pronto nello zaino fin dalla mattina, debitamente confezionato? E, come un cane che si “mangia” la coda, da questo sistema sociale che va consolidandosi, soprattutto nei paesi o nelle regioni più globalizzate, ricavano ingenti profitti le catene dei fast food e i grandi supermercati, i quali, “maternamente”, si curano di presentare alla clientela una crescente gamma di cibi sempre più raffinati e sofisticati.

Ma, d’altronde, è la gente a comperarli: è automatico quindi che i venditori offrano ciò che la gente richiede. Col metodo del “mordi e fuggi” hanno trovato la soluzione migliore al problema del tempo ed anche alla questione portafogli, ma certamente rappresentano una minaccia per tutto il resto o quasi: a lungo andare, infatti, è risaputo che il benessere fisico e psicologico ne risentono (basti pensare a come mai i menu proposti da queste catene si siano conquistati negli anni l’appellativo di ‘junk food’, cibo spazzatura!).

Il potere dei media

Con lo sviluppo di Internet e, in generale, del mondo dell’informazione, è diventata consuetudine la convinzione di essere esperti nutrizionisti e tuttologi. Proprio a partire da questo atteggiamento presuntuoso, le varie pubblicità, gli strumenti di condizionamento psicologico del mercato (anche solo il “sentito dire” da amici è sufficiente) o il desiderio di omologarsi ad un certo standard, (come accade per molte ragazzine che basano i loro modelli su quello che vedono alla TV e su ciò che il mondo della moda follemente esalta) riescono a convincere alcuni consumatori, specialmente i meno istruiti, ad un’ineluttabile necessità di un certo prodotto. Questi meccanismi di manipolazione delle coscienze possono analogamente indurre individui che ambiscono al dimagrimento a privarsi, con conseguenze altrettanto gravi, degli alimenti fondamentali e necessari per l’organismo, primi fra tutti i carboidrati o i cibi ricchi di proteine, in favore di zuppe pronte con verdure selezionate, tagliate e lavate, barrette che sostituiscono interi pasti, yogurt che regolano la funzionalità intestinale.

Pranzo al sacco

Ma ritorniamo al discorso studenti. La trovata dei pranzi al sacco studenteschi, sebbene stravolga la tradizionale cultura di “tempo”, “luogo” e “rito”, non è da demonizzare totalmente: infatti non è escluso che alcuni giovani si portino da casa cibi genuini. Rimane però il fatto che chi abitualmente ricorre a questo espediente, in un modo o nell’altro, non riesce a trovare tempo per sedersi a tavola in compagnia della propria famiglia. La cultura dell’alimentazione si sta riducendo alla semplice finalità di riempire lo stomaco, ma la pancia piena, anche di cibo salutare, effettivamente non soddisfa a 360° le esigenze della persona.

Il Luogo

Anche il concetto di “luogo” è cambiato enormemente: anticamente le abitudini alimentari erano strettamente legate, se non addirittura vincolate, al territorio; la dieta delle popolazioni mediterranee era, per esempio, molto diversa da quella degli abitanti dei paesi nordici. È scientifico, infatti, che ogni gruppo etnico abbia differenti esigenze nutrizionali, a seconda dell’ambiente in cui vive, perciò, nella gran parte dei casi, la dieta più adatta a una determinata popolazione è generalmente quella legata alle colture locali. Invece, la varietà dei prodotti esposti nei supermercati e il fenomeno dell’economia alimentare su scala internazionale hanno sopraffatto ed eclissato le entità territoriali, che forniscono prodotti autoctoni e molto meno trattati (se non per nulla) con sostanze che nuocciono alla salute. È cambiato anche il concetto di “luogo” inteso proprio come contesto in cui consumare il cibo: basta guardarsi intorno. Oltre ai fast food e simili, di cui pullulano le città, anche nelle nostre case l’ambiente deputato al pasto non è più semplicemente la cucina o la sala da pranzo, ma può diventare il divano, piuttosto che la scrivania.

Un Rito

Infine, non si dovrebbe mai dimenticare che il pasto è un “rito”, dalla sua preparazione fino al caffè che lo chiude, un rito che andrebbe celebrato con tranquillità, sano appetito, e, nelle famiglie, insieme. Invece pare che il problema più grosso riguardi proprio le famiglie, dove col passare degli anni si è svalutato anche quest’ultimo momento di ritrovo e condivisione della giornata. Un segno evidentissimo di questo panorama un po’ apocalittico è rappresentato da chi, pur seduto a una tavola bene apparecchiata, senza fretta alcuna e affiancato da altre persone, trascorre tutto il momento del pasto con gli occhi e il cervello incollati ad uno smartphone, non spiccicando più di un paio di parole. Si tratta di un disastroso processo di involontaria autoeducazione all’asocialità e alla tristezza. Come se fossimo nulla di diverso da un’automobile, si trangugia impassibili il carburante, tutto il resto è noia.

Alimentazione sana

Dal secondo dopoguerra, la maggior parte della gente ha dimenticato il concetto di ‘fame’, nel senso che al giorno d’oggi gli alimenti non scarseggiano di certo nel mondo occidentale, così come le strutture impiegate nella loro vendita. Viziati però da queste comodità, ci si lascia, più o meno frequentemente, tentare da qualche piccola voglia: ma lo sgranocchiare uno snack, o semplicemente il soddisfare uno sfizio concedendosi un cioccolatino, se ripetuto continuativamente, genera un pericoloso compiacimento, che a lungo andare si trasforma in una vera e propria dipendenza. I casi più comuni sono le dipendenze da caffè e da cioccolato, le quali provocano disturbi come ipertensione, insonnia, nervosismo, oppure problemi di acne, obesità e diabete. C’è un lato positivo, sempre più persone stanno acquisendo un crescente interesse per un’educazione alimentare corretta interessandosi alla natura degli alimenti acquistai, ai loro valori nutrizionali, ai loro effetti sull’organismo e si impegnano in percorsi di conoscenza più razionali ed approfonditi rispetto alle risposte facili proposte dal web e dai social network dei “passaparola” poco attendibili, con l’obiettivo di costruire un sano rapporto con il cibo e raggiungere il benessere fisico. Molteplici conferenze indirizzano a un giusto rapporto con il cibo, questi incontri sono tenuti da esperti del settore che credono nell’importanza di elargire consigli e corrette informazioni a un pubblico più ampio possibile, in modo da rendere la gente consapevole e quindi libera e autonoma nelle scelte.

Saper fare un passo indietro

L’alimentazione è da sempre la priorità assoluta degli esseri viventi, nonché il motore di molti processi come l’evoluzione, le migrazioni, o le abilità sviluppatesi per necessità e che nei millenni si sono acquisite, è impossibile che il nostro quotidiano possa smettere un giorno di ruotare attorno ad esso. Il progresso porterà la nostra società a perseguire la novità che attrae più audience: per questo motivo, ciò che si vuole sottolineare è l’importanza di non trascurare mai la prospettiva del benessere fisico e mentale, la sola cosa davvero essenziale, e ricordarsi che, per trovare e mantenere le corrette abitudini e tradizioni, a volte è utile anche saper fare un passo indietro.