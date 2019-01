Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in gennaio

AFORISMA

La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.

(James Joyce)

ARIETE

Dal 21 marzo al 20 aprile

DENARO E LAVORO. Trasformate le difficoltà in ottime opportunità, se vi riuscirete a breve otterrete un miglioramento economico o di altro tipo. La strada che porta al successo la si costruisce, passo dopo passo, senza mai mollare. Molti ostacoli si dilegueranno così potrete fare piani ambiziosi e a lungo termine. Finanze stabili e nella media, non potete lamentarvi.

AMORE E ARMONIA. Il presente vi sorride ma avete troppi rimpianti che amareggiano questa vostra fase positiva. Nei momenti bui la tenerezza e l’appoggio solidale del partner possono far miracoli.

BENESSERE E SALUTE. Un ricordo doloroso non vi dà pace, rilassatevi con impegno per trovare la serenità. Fate ordine nei vostri pensieri senza lasciarvi andare alle distrazioni. Possibili contrasti con la famiglia, avete bisogno di più indipendenza…prendetevela!



LEONE

Dal 23 luglio al 23 agosto

DENARO E LAVORO. Non lasciate nulla al caso. La precisione certosina di un lavoro ben organizzato e razionale porterà i risultati che avete sempre desiderato. Attenzione ai passi falsi! Alcuni movimenti astrali non sono positivi se riuscirete a riconoscere i tranelli lungo il cammino, non avrete più nessun ostacolo. Otterrete un aiuto inatteso nel proporre un cambiamento innovativo. Per trionfare negli impegni quotidiani dovete star lontano dagli abbagli e dalle lusinghiere promesse di facili guadagni.

AMORE E ARMONIA. Preferite essere corteggiati piuttosto che corteggiare ma saprete come conquistare…. anche un cuore di ghiaccio.

BENESSERE E SALUTE. Sfruttate l'esperienza accumulata per gestire le questioni ultime più ingarbugliate; le condizioni astrali sono favorevoli e ve la caverete anche con l'aiuto e la collaborazione di persone a voi vicine.



SAGITTARIO

Dal 23 novembre al 21 dicembre

DENARO E LAVORO. Ambiente di lavoro piuttosto ostile in questa fase, scarsa disponibilità da parte dei superiori o da parte delle ditte con le quali collaborate. Non lasciatevi prendere dallo sconforto e tenete duro, qualche soddisfazione e aiuto da parte di un collega o un amico, vi recherà un piacevole sollievo. Tenete duro e organizzatevi bene, se lo farete, i risultati e le gratificazioni arriveranno.

AMORE E ARMONIA. Un messaggio inviato da una persona a voi cara chiarirà tutto e vi soddisferà. Inutili modifiche nell’ambito abitativo inizialmente vi irriteranno ma, a lavori ultimati, con una visione più completa del progetto, saranno al contrario apprezzate.

BENESSERE E SALUTE. Dolori ricorrenti e malesseri improvvisi turbano la vostra vita. Cercate sollievo nelle cure naturali e tradizionali ma non trascurate un controllo medico o un check-up. Un ciclo di massaggi e, della ginnastica adeguata vi gioveranno. Sforzatevi di non soccombere sotto il peso della solita routine imparando a dire qualche sano…no!



TORO

Dal 21 aprile al 20 maggio

DENARO E LAVORO. Nonostante la vostra oculatezza si profilano turbolenze. Gli amici vi spronano a spendere mentre in famiglia vi esortano al risparmio. Riflettete bene a chi dare maggior importanza altrimenti rischiate di scontentare chi vi vuol bene. Continuate ad essere concreti e coerenti come sempre, credere in qualcosa di poco reale non è da voi, d'altronde la fortuna è “impalpabile” come l'acqua nella rete: tiri la rete e la senti gonfia, e quando l'hai issata a terra… non c'è niente. Evitate le mosse azzardate in borsa o in finanza. Parola d’ordine del periodo: “Niente passi falsi”.

AMORE E ARMONIA. Tempo di relazioni complici e durature. Incontri imprevisti e, imprevedibilmente coinvolgenti. Una ventata di travolgente passione s'innesca nel vostro cielo ardente. Siate intraprendenti e seduttivi come sapete essere quando si presenta l'occasione giusta.

BENESSERE E SALUTE. Il lavoro vi limita, la routine vi soffoca ed i luoghi comuni vi esasperano e, come se non bastasse, alcuni pettegolezzi, nella cerchia delle vostre conoscenze rischiano di fare danni. La causa di tutto questo trambusto è da ricercarsi in un stellium planetario particolarmente forte che rischia di coinvolgere tutte le persone che vi circondano.



VERGINE

Dal 24 agosto al 22 settembre

DENARO E LAVORO. Affrontate gli impegni con rigore, tenendo fede a promesse e principi. Tanti piccoli segni indicano che le cose si sistemeranno anche se molto lentamente. Se avete idee nuove, fatevi sotto! Provate a chiedere e avrete risposta, siate decisi senza emozionarsi troppo, gli altri non hanno la vostra stessa sensibilità e questo vi danneggia nel lavoro. Entrate gratificanti vi stimoleranno ampiamente inoltre, otterrete utili informazioni, su una cosa per voi importante.

AMORE E ARMONIA. Si risvegliano i sensi ma soltanto con la persona giusta. Una relazione profonda e fuori dai soliti canoni riuscirà a coinvolgervi davvero. Bando alle incertezze e approfittate dell'occasione che vi si presenta. Quando il fuoco arde...è bene continuare ad alimentarlo! L’equilibrio e l’armonia nel vostro segno facilitano i rapporti amorosi.

BENESSERE E SALUTE. Se credete negli astri andate avanti con decisione e vivete per quello che volete ottenere, ci siete vicini anche se è una lotta continua. Consumate alimenti ricchi di ferro per controbilanciare lo stress e prestate particolare attenzione alla vostra salute.