"Cessate di uccidere etica e morale", un lettore scrive

Egregio Direttore,

ancor prima e subito dopo aver scritto la lettera a lei precedentemente inviata “cessate d’uccidere i morti” che trae spunto in virtù’ della nota vicenda Socrebi/Ravetti/forno crematorio, ho assistito a comportamenti da parte di singoli e collettivi che ritengo possano essere qualificabili come manifestazioni di dubbiosa moralità ed etica e nello specifico ad una sorta di “strumentalizzazione” del dolore che ha avuto ed ha come conseguenza una sovrapposizione del dolore al dolore, moltiplicandone gli effetti negativi. Ovviamente, mi riferisco al dolore spirituale e cioè quello stato d’animo di inquietudine che ci pervade da una sensazione penosa, molto diffusa, intensa che modifica il nostro stato emotivo percettivo e riflessivo e che colpisce e condiziona il corso della nostra vita, non per una sventura, ma a quanto pare per fatti oggettivi, e le iniziative mass-mediatiche seppur legittime e oltremodo doverose hanno certamente fornito un contribuito informativo importante ma alcune di queste hanno creato disorientamento piuttosto che “chiarezza”.

Vorrei ricordare ai più che “l’incipit” informativo ha avuto luogo nel momento stesso in cui la autorevolissima Procura di Biella, che pubblicamente ringrazio per i lavoro svolto e per l’alto senso etico e morale dimostrato in questa terribile vicenda, ha giustamente ritenuto di dover promuovere la conferenza stampa in cui ebbe modo di evidenziare e divulgare terribili ipotesi di reato e tutto cio’ inevitabilmente creo’ il presupposto per un notevole interesse da parte dell’opinione pubblica, ma soprattutto per i familiari dei defunti (me compreso) che direttamente o indirettamente usufruirono dei servizi di cremazione. Purtroppo pero’, una consecutiva lettura o “rilettura” da parte di singoli o collettivi dei predetti e presunti “fatti”, se privi di competenza, di completezza ed in quanto tali “parziali” o ancor peggio erronei o insufficientemente descrittivi e chiari o addirittura strumentali, credo possano aver creato un effetto distorsivo estremamente negativo e per tale ragione in considerazione della delicatezza di argomenti che colpiscono per intenderà, crudezza e la cinica violenza andrebbero trattati in modo estremamente attento, etico e morale.

La morale come noto è l'insieme di quei valori o principi ideali in base ai quali l'individuo e la collettività decidono liberamente la scelta del proprio comportamento ed e’ pur vero che ciò che per alcuni e’ una virtù per altri e’ immorale o viceversa. Domandarsi se gli uomini siano più “portatori sani” di virtù piuttosto che “portatori malati” di immoralità e quale sia il confine tra virtù e immoralità ed il metodo di valutazione per determinare i fondamenti razionali che permettono di assegnare ai comportamenti umani uno status deontologico, ovvero distinguerli in buoni, giusti, leciti, rispetto ai comportamenti ritenuti ingiusti, illeciti, sconvenienti o cattivi rappresenta una urgenza a cui non possiamo sottrarci in virtù di quanto parrebbe essere accaduto.

Gli uomini e la nostra società vivono in un costante equilibrio etico tra i due concetti del giusto o sbagliato, e non sempre ma il più delle volte, sono fortemente condizionati da fattori di natura opportunistica e lucrativa, che per taluni di noi sono irrinunciabili perché l’attrazione del potere o del denaro ed ancor peggio se in combinazione disposta tra di loro sono un peccato a cui non sappiamo o non vogliamo resistere ed opporci e rinunciarvi. Oggi, chi e che cosa sia etico e cioè “giusto o sbagliato” e “morale” rispetto al denaro ed alla nostra società e cioè “il bene o il male” e chi possa studiare ed esprimere un giudizio referente alla condotta degli esseri umani ed i criteri in base ai quali si valutano i comportamenti e le scelte che dovrebbero essere esposti ad un’attenta valutazione per poi esprimere un giudizio a riguardo e’ davvero un bel quesito e un compito arduo e complesso!

Sarebbe etico se in questa lettera scrivessi delle falsità tentando di argomentarle in modo che possano sembrare credibili ma fossero in realtà sbagliate e false, cercando di fuorviare lei e il lettore e non sarebbe ancor più sbagliato se a farlo fosse una persona o un soggetto autorevole o presunto tale che in ragione della propria posizione sociale e o di appartenenza veicolasse il proprio “verbo” in modo però strumentale o addirittura ingiurioso ? E se fosse l’esatto contrario? E cioe’ il male si tramutasse in bene e quanto parrebbe essere sbagliato fosse in realtà giusto, non sarebbe moralmente ed eticamente corretto farlo presente a chi sosterrebbe il contrario? Insomma, discernere tra il male ed il bene e cioè ciò che è giusto o sbagliato oggi è complesso e per poterlo fare bisogna essere dotati di valori etici e morali non solo socialmente o istituzionalmente riconosciuti e mi pare di aver letto da qualche parte ma mi sfugge l’autore “chi non ha peccato scagli la prima pietra” e se per peccato intendessimo un comportamento immorale per alcuni e forse non per tutti, mi par di capire che nessuno di noi scaglierebbe una singola pietra perché chi più o chi meno ha peccato.

Non e’ forse “morale” riuscire a sorridere anche nei momenti più bui oppure e’ immorale? Non sarò io a giudicarlo ma ciò che è’ certo è che non faccia assolutamente sorridere “l’uccisione e lo stupro dei morti” perché se così fosse sarebbe un peccato a cui non è possibile dare una assoluzione e non sarebbe possibile nemmeno assolvere chi ha strumentalizzato il presunto stupro ed uccisione. Ora, illustri filosofi di cui non farò citazioni per non tediarla, (Descartes, Wolff, Kant, Spinoza, Hume, Bradley, B. Blanshard, Wittgenstein, Rorty, Moore , Frege, Gadamer) hanno trattato un argomento spinoso cercando di qualificare la “verita” e come essa possa essere rilevata e come possa essere perfettibile raggiungerla ed in sintesi “non vi è verità senza certezza e non vie è verità senza valori morali ed etici e non vi è verità senza giustizia.”

Detto questo, ho sentito il dovere di scriverle ed esprimere una ulteriore riflessione, pur non avendone probabilmente alcun “titolo” ed autorevolezza per farlo e le chiedo umilmente scusa per questo, ma non posso esimermi dal farlo perché ho avuto la sensazione di assistere a comportamenti moralmente discutibili e usando una metafora “bipolari” perché da un lato si tenderebbe ad esaltare le virtù morali referenti alla emersione dei presunti fatti che porterebbero alla verità e giustizia e dall’altro si tenderebbe superficialmente o consapevolmente di sminuirli o di insabbiarli con attività “intellettualmente” e moralmente scorrette, insinuando una pericolosa e perniciosa “spersonalizzazione” del dolore che ha come conseguenza una frattura delle coscienze ed una separazione in modo irreparabile di quelle “anime lacerate e sofferenti” disperdendole, inquinando le loro flebili voci in mille e più rivoli e limitandone la forza aggregativa e comunicativa di cui si dovrà tener conto nel tempio della Giustizia ma anche in altri luoghi.

Inoltre, mi pare di scorgere tra la nebbia invernale che ci avvolge una sorta di “mercificazione” ed “alienazione” del dolore, attraverso attività che si spendono e divulgano il proprio “verbo” in ragione più per una posizione che per un diritto morale acquisito in forza di una presunta autorevolezza,verità, giustizia e certezza. A riguardo gradirei qui indicare a lei e ai ricettori di questa lettera quali siano i diritti a costoro garantiti costituzionalmente e cioè costoro hanno il sacro e santo diritto di sentirsi liberi di promuovere attività e comportamenti ovviamente conformi e rispettosi della legge e quindi tornando al tema centrale della lettera, sia eticamente che moralmente apprezzabili e dare il loro “essenziale” contributo che taluni vorrebbero o lo considererebbero “secondario” al fine di far emergere dalle putride paludi la verità qualunque essa sia; perché, mi par di capire che molte persone possano essere a conoscenza di presunti fatti di costoro invito in virtù di un senso morale e civile a rivelarsi ed in tal caso se non lo avessero già fatto, portare il loro contributo per far emergere quella verità, giustizia e certezza e sono certo che tutti i famigliari coinvolti loro malgrado in questa vicenda gliene sarebbero grati e costoro dimostrerebbero di avere valori morali e civili rilevanti.

Nel corso delle scorse grigie e buie settimane ho avuto la percezione che le virtù ci fossero ma per certi versi che fossero poco visibili se non “nascoste” ed al contrario che di immoralità ce ne fosse moltissima e fosse estremamente “visibile” perché sotto gli occhi di tutti ed in modo volgarmente ostentato al limite della sopportabilità. Mi conceda una digressione perché mi viene in mente un libro che ho letto molto tempo fa e di cui non a caso mi permetto di suggerirle la lettura ed e’intitolato “La voce della verità” di Mohandas Karamchand Gandhi, detto il Mahatma “la grande anima” e mi creda le tematiche in esso contenute, ancora oggi, appaiono così attuali e pertinenti rispetto alle virtù ed ai comportamenti dell’uomo alle prevaricazioni, ai ricatti psicologici, alle perversioni intellettuali, alla forza ed alla capacità di reagire, alla libertà. ecc.

Non vorrei addentrarmi in argomenti troppo complessi anche per me lo ammetto! ma alcuni concetti di facile comprensione meritano un approfondimento perché penso che “la voce della verità” abbia molto a che fare con questa vicenda, con l’etica, le virtù, la moralità ed il loro esatto contrario, mi creda! Se non proprio sulla parola quanto meno per pudore e cortesia finga di crederci. Per altro, la prima formulazione della “verità” quale caratteristica del discorso che “dice gli enti come sono”, cui corrisponde quella del falso come proprietà del discorso stesso “che dice come non sono, si collegano strettamente al principio di contraddizione tra il vero ed il falso e mi perdonerà il gioco di parole, il “vero” problema da risolvere e’ quale sia il criterio per la individuazione della verità e per l’emersione con certezza della stessa.

E’ quindi, tema centrale di questa lettera oltre all’etica-moralità e’ la Giustizia ottenuta in virtù della verità e “certezza”, in quanto unico criterio che consente di riconoscere la verità stessa indipendentemente da qualsivoglia pregiudizio o autorità esterna al soggetto o capacità dialettica e contraddittorio tra le parti che certamente avrà luogo e si spera non notte tempo nel tempio della Giustizia e senza quella spada di Damocle della prescrizione a cui fin ora gran parte dei penalisti in modo più che legittimo invocano come ultima spiaggia e panacea per i propri mali in senso metaforico ovviamente in ragione delle malefatte dei propri assistiti al fine di evitargli una condanna e con un colpo due piccioni, le patrie galere. “Tu vuoi ch'io rinnovelli Disperato dolor che 'l cor mi preme” scrisse Dante, e per chi ha vissuto una vita segnata da un susseguirsi di dolori e dispiaceri per la morte del proprio caro, dover forzosamente e coraggiosamente assistere e sopportare allo scempio dell’etica e della moralità senza al momento aver certezza della verità e quindi giustizia e’ avvilente non solo per chi le scrive ma anche per lei e per tutti noi.

Come noto, alla giustizia non sempre corrisponde la verità dei fatti, ma la giustizia e’ una virtù eminentemente sociale che consiste nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge ma mi permetta di osservare che giustizia non equivale solo alle norme e principi dettate dalle istituzioni ma la giustizia e’ anche e soprattutto un valore etico e morale che equivale a non violare e calpestare i diritti altrui anche se questi ultimi non sono inclusi nelle norme imperative e Dio solo sa come vorrei poter affermare “a questo mondo c’è giustizia finalmente!” (Manzoni) e aggiungerei anche etica, moralità, verità e certezza.

Durante queste ultime settimane ho letto gran parte delle lettere dei familiari, gli articoli di cronaca, le dichiarazioni degli imputati e dei legali, i comunicati stampa di vario genere e natura provenienti da più parti, quanto pubblicato sui social ecc. ed ho riflettuto perché tutto ciò mi ricordava da un lato un “silenzio degli innocenti” ma anche “il rumore dei colpevoli”, e questo suono non e’ per nulla gradevole perché stridulo ed immorale. Non vi e’ nulla di più disonorevole e disdicevole del tentativo “più o meno consapevole” di utilizzare in modo strumentale il proprio potere o sfruttare la propria posizione sociale ed influenza per disorientare i destinatari delle proprie azioni perché in relazione a quanto parrebbe essere accaduto per il forno crematorio, nessuno può permettersi di fuorviare nessuno in quanto presunto detentore di una vertità e certezza incontrovertibile perché i familiari non si faranno certamente confondere, me compreso.

L'arroganza, la mediocrità, la maleducazione, la superficialità, le falsità, l’ignoranza, le prevaricazioni ed una torbida violenza psicologica ed in taluni casi anche fisica visto e considerato quanto contestato agli indagati non sono forse il frutto amarissimo del degrado etico e morale in cui noi tutti viviamo e dove non c’è’ verità , giustizia e certezza non c’e’ ne etica ne morale che tenga e la società si frantuma. Detto ciò, credo che nonostante le legittime e fervide attività in corso, il pubblico dei familiari eticamente e moralmente dotati anche se per ora tali virtù sono così poco visibili, non si faranno pilotare e non saranno messe in discussione le poche ma granitiche certezze fin qui acquisite ma anzi con buona probabilità ne emergeranno delle altre perché e’ pur vero che le ingiustizie possono pioverci addosso ogni giorno ma ciò non scalfirà’ le virtù e moralità delle persone che ritengono di operare nel giusto rispettando la legge e che perseguiranno senza timore alcuno le proprie azioni secondo le proprie convinzioni ed “asfalteranno” (in senso metaforico ovviamente) chi vorrebbe o auspicherebbe ardentemente il contrario.

Tornando al concetto di etica e moralità il tentativo più o meno celato di influenzare le “anime deboli” in un contesto di difficoltà e sconforto esprimono una precisa raffigurazione dell’immoralità e non a caso vorrei affermare con forza quanto poc’anzi indicato dopo aver letto e sentito espressioni che vanno ben oltre ogni grado di decenza; ricordo inoltre, che mettere in dubbio l’etica e la morale dei comportamenti altrui e cioè dei familiari, dei legali coinvolti sia per la difesa degli indagati sia per la difesa dei familiari, degli inquirenti e’ cosa lecita ma credo però sia moralmente discutibile ed eticamente inaccettabile quando si esprimono delle falsità tentando di trasfigurarle in verità assolute con la tendenza a prefigurare attività gravemente diffamatorie. Ad esempio, previo errori di cui fin d’ora mi scuso, mi pare di aver letto ed ho certamente ascoltato affermazioni quali: “hanno utilizzato i mass-media per creare aspettative lucrative per i familiari o nel tentativo di cercare notorietà”, o che “le attività in corso possano addirittura intralciare le indagini e le prove dei reati” in relazione ad accusa ma anche per la difesa, Boh? o che “gli indagati ed i loro legali siano oggetto di un linciaggio mediatico” o che “non vi siano evidenze tali da poter identificare le persone offese e non possa accadere in un prossimo futuro” e per tale ragione “non sia possibile alcuna azione legale singola o collettiva”, che sia tutta “una sceneggiata”, che non siano perfettibili “analisi tecniche e scientifiche per stabilire la nature di quanto impropriamente definito come ceneri funerarie”, che “non vi sarà alcuna giustizia perché in Italia funziona così”, che “vi siano interessi tali per i quali si sgonfierà tutto entro breve termine” ecc., insomma una moltitudine di affermazioni inesattezze o fandonie di cattivissimo gusto o frutto di una insopportabile saccenza o qualunquismo, ma che però creano disorientamento e che non sono giustificabili ed accettabili sia da un punto di vista morale che etico.

Atteggiamenti, comportamenti, asserzioni di natura incomprensibilmente illogica, ostativa che esprimono un “ si tanto per dire al bar” con tutto il mio ridiretto per le attività commerciali ed in quanto tali per certi versi offensivi rispetto a chi prova “dolore” al “quadrato” per questa vicenda e che non porteranno a nulla ma che qualificano il degrado etico e morale della nostra società in cui taluni operano schermati da una appartenenza ad uno specifico settore professionale o per il loro stato sociale o semplicemente perché affermano cose di cui ne ignorano la natura e la gravità e l’impatto sociale e psicologico subito dal ricevente, o per interessi personali o corporativi o per una beatissima ignoranza e così via ed il mio personale augurio e’ questo e cioè che la verità emerga in ogni caso e vi sia giustizia “morale” anche a beneficio di chi e’ oggi e’ eticamente e moralmente deprecabile.

Termino con ossequio questa lettera nella speranza di non averla assopita o forse terribilmente tediata certo del fatto di aver in qualche modo espresso concetti di non facile lettura e comprensione ma mi conceda un ultima citazione di Wittgenstein "Su ciò di cui non possiamo parlare, è meglio tacere" e mi sembra una affermazione al quanto saggia, ma per nulla coraggiosa perché in ogni caso si giungerà a scoprire la verità e quindi confido nelle parole di Martin Buber (chiedo scusa per l’ulteriore citazione) “Se tu hai acquistato conoscenza, allora soltanto sai quel che ti manca" per cui ritroviamo il desiderio di continuare a cercare la Verità qualunque essa sia e di scriverla e raccontarla attraverso i fatti in modo etico e moralmente ineccepibile perché in tal caso avremmo fatto nel nostro piccolo e partendo molto dal basso un servizio degno di “virtù” nell’interesse non solo di chi li ha scritti e divulgati ma della nostra comunità e perché no pensando in grande delle volte le cose accadono anche del nostro amato paese e dell’umanità intera. La saluto con gratitudine per aver letto e forse pubblicato ciò che ho qui scritto e le porgo i miei più distinti e cordiali saluti.