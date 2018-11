ATTUALITÀ |

Il Presidente ospite dell'Unione Montana. Vercellotti: "Mattarella ha colto il nostro amore per il territorio"

Per la prima volta, un'Unione montana di Comuni riceve il Presidente della Repubblica. Il Biellese Orientale ieri è stato protagonista che di una "prima" che rimarrà nella storia del Piemonte e dell'Italia. Dopo il piccolo Comune di Rassa, in Valsesia, che aveva ricevuto il Presidente due anni fa in occasione della Festa della Liberazione, questa volta l'Unione montana ha avuto l'onore di accogliere Sergio Mattarella per commemorare le vittime dell'alluvione tragico del 1968, oltre che guardare al futuro del territorio, tra prevenzione e contrasto all'abbandono. Grande emozione nella Sindaca Cristina Sasso e nel Presidente dell'Unione montana Biellese Orientale, Carlo Grosso, che hanno lavorato a lungo con decine di collaboratori, in particolare l'Assessore Matteo Passuello e tutto il sistema della Protezione Civile. Per Uncem ieri era presente Paola Vercellotti, Vicepresidente Uncem Piemonte, già Presidente della Comunità montana Valle Sessera e Valle di Mosso. Tantissimi i Sindaci e gli Amministratori presenti.



"Le parole del Presidente Mattarella hanno racchiuso perfettamente e rilanciato i valori che il nostro territorio Biellese, le nostre valli alpine, custodiscono e promuovono - afferma la Vicepresidente Uncem, Paola Vercellotti - La presenza dell'uomo sul territorio, il presidio, la prevenzione del dissesto sono cardini del nostro impegno di Amministratori, degli Enti locali, condivisi con i volontari e i cittadini. C'è sempre stato, sopratutto all'indomani delle tragedie del novembre 1968, c'è oggi e ci sarà un forte amore per il territorio da parte di chi ogni giorno lo vive. E questo amore, pur tra mille sfide, difficoltà di vita e gestione, mi pare sia stato positivamente colto dal Presidente della Repubblica che ha evidenziato nel suo discorso la bellezza di queste montagne, questa splendida valle, piene di fascino. Le parole di Mattarella sono un monito per noi Amministratori, per chi si occupa di territorio, per chi ha responsabilità politiche, per contrastare fragilità naturali, sociali, umane ed economiche. Non lo possiamo fare da soli, ma uniti in una comunità sempre più coesa".



Di seguito, le significative parole del Presidente Mattarella relative ad Enti locali, montagna, prevenzione, assetto del territorio:



"Sono qui con un gesto doveroso ma anche molto lieto di trovarmi in questa splendida Valle, tra queste montagne piene di fascino con il sole e con la pioggia. Vorrei fare un saluto molto cordiale a tutti i Sindaci, ringraziandoli molto per il loro prezioso lavoro che so quanto sia impegnativo e faticoso. (...) Lo Stato c'è, deve esserci, ci sarà sempre ancora, laddove si manifestassero situazioni di precarietà e di pericolo. Oggi in Veneto e in Sicilia, in Friuli, in Liguria e in Trentino, ieri qui nel Biellese.

Abbandono e incuria del territorio non possono farla da padroni e aggravare, così, le conseguenze di eventi calamitosi sempre più frequenti. Emerge, in tutto il suo rilievo, la sua primaria importanza per il nostro Paese, il tema delle aree interne, rurali e di montagna, verso le quali si deve ritrovare una attenzione adeguata da parte dei pubblici poteri. La vulnerabilità del nostro Paese è ben nota: oltre il 15% del suo territorio è classificato ad elevato rischio idro-geologico. Gli stati di emergenza si succedono, con danni valutabili, solo per gli ultimi anni, seconda una accurata ricostruzione, ad almeno 10 miliardi di euro. Undici regioni hanno invocato la dichiarazione dello stato di emergenza dal governo in queste settimane. Il milione e mezzo di metri cubi stimato di alberi abbattuti in questi giorni dagli uragani nel nostro Nord-Est, e che oggi intasano corsi d'acqua mettendo a rischio dighe e sbarramenti, suona come l'ennesimo avvertimento. Opere di contenimento e regimentazione, se non suffragate dall'apprendimento delle precedenti esperienze, talvolta ottengono risultati opposti a quelli prefissati, creando condizioni per futuri disastri, violando equilibri naturali. L'occupazione delle zone di espansione dei corsi d'acqua, con insediamenti di diverso genere, crescente nel tempo nel nostro Paese, ha giocato, naturalmente, un ruolo gravemente negativo, aumentando i pericoli. La strada non è quella della ulteriore cementificazione degli ambiti naturali, dell'indiscriminato consumo dei suoli. Uno sguardo lungo che vede al futuro in queste materie può far la differenza ed evitare le terribili perdite umane che si verificano e che dobbiamo dolorosamente registrare. La affermazione, anche in questo campo, dei principi di legalità, deve saperci accompagnare. Limitarsi a evocare la straordinarietà di fenomeni che si ripetono con preoccupante frequenza per giustificare noncuranza verso progetti di più lungo periodo, è un incauto esercizio da sprovveduti. Le iniziative ultradecennali di messa in sicurezza di queste vallate rappresentano, al contrario, manifestazione di saggezza e di lungimiranza. Non debbono essere le risorse a essere lesinate: vi sia una rimodulazione delle priorità di spesa. La tutela ambientale e idro-geologica è amica delle persone, ne salvaguarda la vita e difende così il futuro delle nostre comunità. Il recupero di fondi per un grande piano di sicurezza del nostro territorio non può ovviamente ricadere sulle spalle delle popolazioni interessate. La Repubblica ha il dovere di soccorrere le vittime delle catastrofi e di adoperarsi concretamente, terminata la fase dell'emergenza, per consentire nuove prospettive di vita a questi nostri concittadini".

Comunicato Stampa Uncem - cdc