Nuoto: Dynamic Sport- In Sport 3° forza del Piemonte con 14 titoli regionali FOTOGALLERY

Dynamic Sport-In Sport si conferma terza forza assoluta di Piemonte e Valle D’Aosta, dietro ai colossi Centro Nuoto e Rari Nantes Torino. I campionati regionali di categoria, ospitati lo scorso fine settimana dalla piscina monumentale di Torino, hanno regalato 38 medaglie con 14 titolo regionali, 12 argenti e 12 bronzi. In gara i gruppi agonistici di nuoto di Crescentino, Biella, Pralino Sandigliano, Rivarolo, San Mauro e Ivrea.

Sui podi regionali: Chiara Ortone (prima nei 100 stile libero juniores in 58”77), Caterina Momi (prima nei 100 stile libero ragazze in 59”64, nei 50 in 27”51 e nei 200 in 2’10”38, terza nei 200 dorso in 2’26”15), Riccardo Ongaro (primo nei 100 stile libero ragazzi in 54”87), Andrea Dellarole (primo di 200 rana cadetti in 2’22”40, nei 50 in 29”66 e nei 100 in 1’04”48, secondo nei 200 misti in 2’13”17), Gabriele Rizzo (secondo nei 100 in 1’04”79, nei 200 rana Junior in 2’20”93, nei 400 misti in 4’38”25 e nei 200 in 2’10”17, terzo nei 50 rana in 29”92), Filippo Merlo (primo nella finale giovani ragazzi dei 200 rana in 2’33”68 e terzo nei 100 delfino in 1’02”54), Ilaria Moro (terza nei 200 delfino Junior in 2’21”29, prima nei 50 in 28”47 e seconda nei 100 in 1’03”39), Asia Calise (terza nei 200 delfino ragazze in 2’27”96), Federico Lagna (primo nei 200 delfino cadetti in 2’15”09, secondo nei 50 in 25”91), Matteo Cacioli (terzi nei 400 misti ragazzi in 4’48”18), Alice Alessandrini (terza nei 100 delfino cadette in 1’05”34 e nei 50 in 29”03), Camilla Gardin (prima nei 200 dorso cadette in 2’19”22, seconda nei 100 in 1’06”09), Camilla Giacomini (prima nei 200 dorso Junior in 2’18”79, seconda nei 100 in 1’05”66).

Eccellenti prove per le staffette: prima la 4x100 stile libero ragazzi (Ongaro, Panizza, Pramaggiore, Buffon), terza la 4x200 stile libero cadette (Mainardi, Bona, Siddi, Gardin), terza la 4x200 stile libero cadetti maschi (Buffin, Ravedoni, Dellarole, Lagna), seconda la 4x200 stile libero junior femmine (Ortone, Stroppiana, Giacomini, Moro), seconda la 4x200 ragazzi (Ongaro, Pramaggiore, Panizza Luca, Panizza Lorenzo), terza la 4x100 stile libero Junior femmine (Moro, Stroppiana, Russi, Ortone), terza la 4x100 mista cadetti (Spediacci, Dellarole, Lagna, Pramaggiore), seconda la 4x100 mista Junior femmine (Giacomini, Ortone, Moro, Stroppiana).

Prossimo ed ultimo appuntamento stagionale prima dei Campionati Nazionali Giovanili sarà la rassegna regionale assoluta, in programma a Torino dal 20 al 22 luglio.